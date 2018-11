Las finales de la Copa Libertadores se mantienen sin público visitante

Una nueva marcha atrás. El presidente Mauricio Macri tuvo que salir a aclarar que finalmente serán los clubes Boca Juniors y River Plate los que definan si las finales de la Copa Libertadores de América se jugarán o no con público visitante.

Macri le bajó así el tono a sus declaraciones de ayer por la mañana en radio La Red y advirtió que “el Gobierno no le va a imponer a un club de fútbol cómo tiene que organizar un partido”.

“Le hemos ofrecido a los clubes las condiciones para que jueguen con público visitante en los dos partidos. A partir de ahí será decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo. Lo importante es que, si lo quieren hacer con público visitante, nosotros les damos las condiciones”, garantizó.

Sin embargo, las dirigencias de ambos clubes, según pudo averiguar la agencia nacional de noticias Télam, no tienen intenciones de ceder espacio para el público visitante, especialmente River que será local en la revancha prevista para el sábado 24 a las 16.

Es que la obligación de entregar 4.000 localidades para los visitantes implica en su caso resignar un espacio mayor para el armado del pulmón en la cabecera alta lindante a la Avenida Figueroa Alcorta, al margen de los riesgos que implica la seguridad del partido.

“No creo que los clubes tengan miedo de recibir hinchas del equipo contrario, pero sí tendrán que evaluar toda la viabilidad en materia organizativa”, entendió Macri como una manera de conceder que pueda ser abortada esa posibilidad.