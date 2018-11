Mientras el paro de colectivos sigue frenado, en Nación definen subsidios

Se realizó ayer una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación con la participación de representantes de la Comuna y el Gobierno provincial a fin de conocer los mecanismos y montos de las compensaciones que otorgará el Gobierno nacional en este sentido.

El hermetismo reinó al momento de consultar los temas y los números que se trataron en el encuentro, no obstante vale resaltar que el ministro de Transporte de la Nación, durante su visita a Río Cuarto, Córdoba, en declaraciones a la prensa afirmó que “los subsidios al transporte continúan, pero no solo en Córdoba sino en todo el país”.

Reunión

Preguntado sobre el encuentro, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladeck, dijo a El Litoral que “estamos esperando que regrese el secretario de Hacienda municipal, Guillermo Corrales, para conocer las novedades, pero hasta el momento desconozco lo conversado en el encuentro”.

Y dado que el martes próximo se determinará el costo del servicio de transporte público en la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), Sladeck dijo “estamos esperando las novedades que traen desde Nación para avanzar ese día”.

Cabe recordar que el segundo cuarto intermedio fue pospuesto por la Comuna en la reunión nacional que se realizó ayer y ante la necesidad implícita de esperar a conocer los recursos económicos que insumirá el servicio y poder determinar, en consecuencia, el costo del transporte y el precio de una readecuación de la tarifa plana.

El Litoral también consultó al representante de Ersa, Jorge Harfuch, sobre el cónclave que se realizó en Nación e indicó que “todavía no nos han comunicado nada formalmente, entendemos que el martes nos enteraremos, ya que esta fue la causa de un nuevo cuarto intermedio de la reunión del Simu.

Medida de fuerza

En este contexto de análisis de subsidios nacionales, se debe recordar que la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) suspendió parcialmente un paro que había sido convocado para el lunes, después del dictado de una conciliación obligatoria que se llevará a cabo el martes 6 de noviembre, por el incumplimiento del pago de salarios por parte de la patronal.

En tanto que desde la UTA reiteraron el carácter alimentario de los montos salariales adeudados a los trabajadores, por lo que solicitan que ese mismo día se resuelva la situación, de lo contrario no descartan hacer un paro.