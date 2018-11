Murió un joven tras una agresión callejera

Dos jóvenes fueron atacados por un hombre en plena avenida 9 de Julio y uno de ellos falleció por los golpes recibidos. La familia de las víctimas, ambos simpatizantes de Boca, sospechan que la agresión se habría dado en medio de una pelea con un hincha de River.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves. Emanuel Ojeda, de 31 años, y su hermano Javier, de 39, habían ido a mirar el partido de su equipo contra Palmeiras a la vivienda de un amigo y cuando volvían a su casa, alrededor de las 4, fueron sorprendidos por el agresor en la intersección de Lima y Avenida Rivadavia.

"Era un hombre fornido, grandote", que empezó a insultarlos y luego le pegó, contó Raúl, tío de las víctimas. Tras el ataque este hombre se dio a la fuga por la calle Cerrito en dirección a Mitre.

Emanuel, padre de un nene de 7 años, y su hermano fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía. El joven fallecido ingresó al nosocomio inconsciente. Habría sido "golpeado con un objeto contundente en la cabeza", precisó a TN Nadia, hermana de las víctimas.

Javier por su parte tiene contusiones en la cabeza, un ojo y parte de la cara inflamados y dolor en las costillas. El dijo que recuerda poco de lo sucedido. Relató que en un momento vio a su hermano tirado en el suelo y no lo pudo reanimar.

Otra versión indica que durante la pelea Emanuel se habría caído al piso y golpeado con el cordón de la vereda, lo que le produjo una fractura de cráneo.

Hasta el momento no se pudo determinar si el trágico episodio se originó a partir de una discusión futbolística o si se trató de un hecho de inseguridad.

Fuentes policiales anticiparon a Infobae que en la revisión preliminar del material recolectado de diez cámaras de seguridad no hay evidencia de que haya personas con remeras de River y Boca. "Se observan a dos personas peleando y a otra queriendo separar", apuntaron.