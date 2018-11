Organizaciones sociales locales reclaman declaración de emergencia en adicciones

Organizaciones sociales invitan a participar de un torneo de fútbol hoy a las 11 en Belgrano 2124, en el marco del pedido de la emergencia en adicciones.

En un comunicado detallan que “a partir del proyecto de ley de emergencia en adicciones presentado en junio en el Congreso y la propuesta de la concejal Magda Duartes de declarar a nivel municipal la emergencia en adicciones, se organizó esta actividad”. El torneo se hará en “apoyo y pidiendo que se sancionen ambos proyectos”.

“Desde las organizaciones sociales, desde hace años, en los barrios populares venimos peleándole al hambre, las drogas y a la cultura del reviente. Lo hacemos a través de jornadas deportivas, culturales, entrenamientos, haciendo funcionar comedores y copas de leche. También ofrecemos capacitaciones y alentamos la ejecución de microemprendimientos”, compartieron desde la organización Maria Conti Kuña Mbareté.

En este sentido, sostuvieron que “entendemos que es un problema que se acrecienta cada día más, producto de que los jóvenes no tienen futuro, porque no se ofrecen salidas, ni factores superadores dejando como única salida el consumo y las consecuentes adicciones”. “Estos factores se agravan día a día con la crisis del país, dificultando a que accedan a un plato de comida, a trabajo, no perder o continuar con los estudios, carecen de espacios deportivos y de esparcimiento, entre otras problemáticas”, continuaron.

Para las organizaciones sociales que harán este torneo, “el problema del consumo y las adicciones pasa a ser el principal problema que tienen los jóvenes hoy en la Argentina”. “Los movimientos sociales queremos la sanción de la ley de emergencia en adicciones presentada en el Congreso y, la inmediata declaración de emergencia en adicciones municipal”, finalizaron.