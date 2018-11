Por la inflación, jubilados tendrían una pérdida del poder adquisitivo cercano al 20 por ciento

Los jubilados nacionales tendrían una pérdida del poder adquisitivo por debajo de los 20 puntos. Esto, en el sentido de que sus haberes no aumentarían al ritmo de la inflación que para este año se calcula cerrará entre un 40 y 45 por ciento.

En Corrientes hay más de 80 mil jubilados nacionales, de los cuales, un poco más del 80 por ciento percibe el haber mínimo. En un principio, cuando se había esgrimido los fundamentos de la reforma previsional, específicamente la forma de calcular los incrementos en los haberes, se considerada que estos ganarían a la inflación. Sin embargo, el efecto sería el contrario.

En diciembre, los jubilados tendrían un incremento no mayor al 20 por ciento. “Los jubilados van a perder cerca de un 20 por ciento para diciembre con la acumulación de la devaluación, con la pérdida de cuatro puntos en los dos primeros trimestres del año”, explicó ayer la diputada nacional Mirta Tundis.

De igual modo se había pronunciado días atrás el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. “Los 6 millones de jubilados y pensionados, la mayoría ganando 8.600 pesos, y un millón de discapacitados, con un haber de pensiones no contributivas de 6.600 pesos, no son materia de discusión en el sistema político”, dijo el referente en declaraciones radiales.

Sin embargo, desde Anses analizan otorgar un “pago extra navideño” para jubilados y pensionados. El mismo, de acuerdo al proyecto de Ley de bono compensatorio, sería de 8 mil a pagarse en el mes de diciembre, según informó radio Mitre.

El bono está atado a la sanción de la Ley de Presupuesto 2019. Beneficiaría a unos 17 millones de jubilados nacionales que perciben haberes mínimos en el país.