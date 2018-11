Se definen los últimos dos ascensos

CUARTA FECHA DEL OFICIAL FEMENINO

Se cumplirá hoy la cuarta fecha del torneo Oficial de Primera División Femenino liguista.

Las líderes de la Zona A, Robinson y Popular A, se enfrentarán a Santa Catalina y Soberanía en cancha de Lipton.

En el estadio de Libertad jugarán las punteras de la Zona B, Mandiyú, ante Curupay B.

La grilla de partidos para hoy indica lo siguiente:

Cancha de Libertad: 19.00 Peñarol vs. Dr. Montaña (Femenino, Zona A). 20.00 Villa Raquel vs. Libertad (Femenino, Zona B). 21.00 Mandiyú vs. Curupay B (Femenino, Zona B). 22.00 Quilmes vs. Curupay A (Femenino, Zona B).

Cancha de Lipton: 19.00 Sportivo vs. Popular B (Femenino, Zona B). 20.00 Santa Catalina vs. Robinson (Femenino, Zona A). 21.00 Soberanía vs. Popular A (Femenino, Zona A). 22.00 Lipton vs. Empedrado (Femenino, Zona A).