Solicitan datos de una menor de 15 años

Buscan establecer el paradero de Paula María Itatí Ojeda de 15 años, quien desapareció de su vivienda.

Tras una exposición policial, una mujer de apellido Cardozo puso en conocimiento de las autoridades de la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor que la adolescente se habría ausentado el jueves de su domicilio y hasta el momento no regresó y pese a las averiguaciones realizadas aún no se pudo establecer su actual paradero.

La joven mide 1.60 metros de estatura aproximadamente, contextura robusta, tez morocha, cabello cortos de color negro lacio, ojos de color negro y no posee tatuajes visibles. En esa oportunidad vestía calza de color negro, buzo con capucha de color gris y zapatillas de color negra.