Tras el incidente en Apipé, proponen crear comité binacional y monitorear con drones

En Asunción (Paraguay) se desarrolló la 54ª reunión del comité coordinador del convenio sobre conservación y desarrollo de los recursos ícticos en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay. De qué manera evitar incidentes como el registrado en la isla Apipé, entre autoridades locales e integrantes de la Armada del vecino país, como así diseñar un nuevo sistema de veda para el 2019, fueron algunos de los temas que se abordaron en el encuentro en el que participó el subsecretario de Turismo de la Provincia Pedro Cassani (h).

El último miércoles, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, la directora General de Política Bilateral del país anfitrión, Helena Felip, fue quien dio la bienvenida a la delegación argentina, encabezada por su presidente, el director de la Coordinación de Comisiones de la Cuenca del Plata del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Mariano Vergara.

En este contexto, uno de los temas que abordaron fue el incidente que se registró en la isla Apipé Grande cuando se realizaba un concurso de pesca con devolución. “Si bien la Comuna había solicitado permiso, las aguas son de jurisdicción paraguaya y por lo tanto el contralor es ejercido por ellos”, recordó el funcionario correntino. No obstante, aclaró que el objetivo no es generar un mayor conflicto, sino por el contrario, buscar la forma de mejorar la convivencia entre ambos países. Considerando en este punto que la Provincia de Corrientes hace tiempo viene realizando una serie de inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores isleños y al mismo tiempo potenciar la actividad turística sustentable en la zona que -entre uno de sus atractivos- tiene la pesca deportiva, lo que permitiría la reconversión progresiva de los pescadores de subsistencia.

Por ello, “desde la Cancillería Argentina se propuso a la de Paraguay dos medidas: conformar un comité binacional en el cual se elaboraría un protocolo de convivencia y a su vez poder establecer un sistema de monitoreo a través de drones”, explicó Cassani en diálogo con El Litoral.

Eso permitiría -precisó- disponer de un registro de imágenes en el que ambos países puedan tener la garantía de que nadie está pescando en la zona de reserva de Yacyretá.

Una cuestión no menor, teniendo en cuenta que precisamente las autoridades de Apipé Grande plantearon que la Armada del vecino país le ordenó que suspendieran el concurso de pesca con devolución que estaban realizando en la costa mientras que ellos -filmaron y fotografiaron- que 48 horas múltiples embarcaciones estaban pescando en la zona prohibida.

Ahora, tras esta propuesta planteada por la Cancillería de Argentina, aguardarán la respuesta del vecino país.

Los temas antes citados también serán abordados en Corrientes, cuando el jueves venidero el Gobernador reciba al canciller de nuestro país Jorge Faurie.

Veda

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de avanzar en “la definición de un nuevo período de veda en las aguas que compartimos. De los estudios realizados acá surge que la época que se implementa no sería la más adecuada para garantizar la reproducción de los peces. Pero ahora ellos también harán sus estudios a través de la Universidad del Pilar y nos volveremos a reunir en febrero (2019) para comparar los datos”, explicó el subsecretario de Turismo de la Provincia. A partir de allí, consensuarán cuál es el período más adecuado para fijar la veda.

Eso regiría recién partir del 2019, por eso, para este año quedó establecido que “en el Paraná -desde la desembocadura del Iguazú hasta su confluencia en el río Paraguay- se establece e implementa un período de veda pesquera a partir del lunes 5 hasta el viernes 14 de diciembre de 2018”.

Y durante ese mismo período, también la veda estará vigente en el río Paraguay, desde su desembocadura del Pilcomayo hasta su confluencia con el Paraná.