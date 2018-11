En el aniversario de Herlitzka, Valdés llamó a una relación más fecunda con la provincia

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes por la mañana las actividades por el 78° aniversario de la creación del Municipio de Herlitzka y las Fiesta Patronales del lugar, en honor a la Vírgen de Itatí. “Este aniversario tiene que ser el inicio de una relación más fecunda entre Herlitzka y la Provincia”, dijo el Mandatario y en ese marco anunció una serie de trabajos para la localidad que tienen que ver con la educación, la salud, viviendas, mejoramiento de caminos, deporte, la construcción de la plaza central prácticamente a nueva; y una obra definitiva que consiste en cuatro puentes y el dragado del arroyo Iribú Cua, para terminar con las inundaciones en toda la zona.

Luego de la Misa y una pequeña procesión hasta la Plaza Central con la imagen de Nuestra Señora de Itatí, en el marco de las Fiesta Patronales, del cual participaron el Gobernador y el intendente de Herlitzka, Alcides Mesa, pasadas las 11 inició el Acto por el 78° aniversario del Municipio. Fue así que con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, se realizó la entrada de las Banderas de Ceremonia de las instituciones del pueblo y seguidamente se interpretó el Himno Nacional.

El último en tomar la palabra fue Valdés, quién contó que “estaba invitado para estos días al G20, por lo cual aterrizaron en la Argentina los hombres más poderosos del mundo, pero yo sentía que tenía que estar en mi Corrientes, con ustedes”. Al respecto manifestó que “muchas veces cuesta acceder a los parajes alejados y capaz son los lugares o municipios que tienen más necesidades”, afirmando que “es ahí donde tiene que estar el Gobierno provincial”.

Señaló que “las obras que son esenciales acá muchas veces son invisibles a los ojos, pero avanzan y están redundando en beneficio de todos los vecinos, porque ya probamos que andan”. Específicamente, el Mandatario hizo referencia al dragado del Riachuelo que “lo hicimos, con decisión, templanza y acompañados por el padre Epifaneo Barrios, para que los vecinos de San Luis del Palmar no se inunden más”.

En ese contexto explicó que “el dragado del Riachuelo lo que va a permitir es que escurra rápido el agua, pero no va a terminar resolviendo definitivamente el problema, por eso cuando llueve vamos a tener problemas, aunque no se va a quedar tanto tiempo el agua”. Es por eso que “hay una obra que es definitiva: toda esta cuenca no tiene que desagotar por el Riachuelo, sino que una parte tiene que desagotar por otro lado, que es el norte de la Ruta 12”.

Continuando, el titular del Poder Ejecutivo provincial reveló que “logramos destrabar con Nación” el dragado del arroyo Iribú Cua y en esa zona “hay que hacer 4 puentes que son claves, de manera que el agua escurra para aquel lado”. Es decir que “vamos a tener en el Riachuelo el 20% menos de agua. Son cuatro obras que vamos hacer que permitirá que el 60% del agua vaya y drene por el norte de la Ruta 12, resolviendo definitivamente el problema de las inundaciones y vamos a recuperar 150 mil hectáreas productivas para toda la zona”.

Valdés también anunció otras de obras de importancia para la localidad y así como se mejoró el ingreso a Herlitzka, remercó que “vamos a enripiar todos los caminos del Departamento de San Luis del Palmar, a lo largo de estos 4 años de Gobierno”. Y en un pedido al Municipio para conseguir un terreno, “me comprometo a hacer 10 viviendas”, aseguró el Gobernador, como así también dos canchas de fútbol 5 iluminadas, una de ella en paraje Lomas de González.

Por medio del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) “vamos hacer esta plaza nueva y que el año que viene estemos rememorando nuevamente a Mauro Herlitzka, en una plaza mejor”, afirmó. Respecto a la educación, recordó que “a fin del año que viene tenemos que lograr que todos los establecimientos educativos tengan internet, porque sabemos que eso nos da igualdad educativa”, lo cual incluye a la localidad y agregó que “me comprometí con el intendente Mesa para proveer internet gratis en la zona de la Municipalidad, para que podamos tener comunicación”.

En lo que se refiere a la salud resaltó que se ampliará la Estación Sanitaria y se entregará una ambulancia, y “vamos a trabajar para que tengamos mejor energía eléctrica en este lugar dijo. “En definitiva quería venir a estar con ustedes, a ponerme a su disposición”, expresó el gobernador Valdés para cerrar.

El acto

Durante el acto, se dio lectura de la Ordenanza que impone el nombre Mauro Herlitzka a la Plaza Central, por lo cual se procedió al corte de cintas dejando inaugurando la nueva iluminación de dicho espacio público y el monolito. El intendente anfitrión, Alcides Mesa, agradeció en su discurso la presencia de Gustavo Valdés y su Comitiva, e invitó a toda la comunidad a seguir disfrutando de los festejos.

La historia

El profesor Alejandro Gómez fue convocado para que relate al público la descripción histórica que plasmó en su libro “Herlitzka, el paraje resurgente”. Así fue que atribuyó al lugar “una belleza que no tiene nada que envidiarle a los Esteros del Iberá, por sus abundantes espejos de agua, arroyos y cañadas, en el corazón del Departamento de San Luis del Palmar”.

Gómez es docente de la Escuela 761, ubicada detrás de la plazoleta en la cual se desarrollaba el acto y reseñó allí que “el ingeniero Mauro Herlitzka nació un 8 de agosto de 1871 en Italia, llegando a la Argentina en 1901 y radicándose en esta zona en 1904, cuando el tren ‘El Económico’ queda varado en el lugar y le solicitan ayuda para recuperarlo”. Valorando luego que “a pesar de haber recorrido todo nuestro país y Europa, eligió quedarse acá”.

Luego señaló que “la antigua Estación del Tren de aquí y la Casa de Don Barreiro son dos tesoros que hay que cuidarlos, por eso hay un proyecto para declararlos patrimonio histórico” y reflexionó que “aquellos que conservamos y buscamos nuestras raíces, somos los que vamos a saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir".

Vale remarcar que este 78° aniversario de la localidad se debe a la imposición de su nombre “Ingeniero Mauro Herlitzka”, cuya conmemoración se realiza en conjunto con celebración de la Santa patrona del poblado, la Virgen de Itatí, por lo cual la respectiva imagen religiosa custodió todo el desarrollo del Acto en la plazoleta central, ubicada frente al edificio municipal y la parroquia local. El paseo público ubicado sobre el camino de ingreso al centro urbano, ahora lleva el mismo nombre que la localidad, tras ser firmada en la ocasión por los concejales locales la Ordenanza municipal 4/2108.

Acompañaban al Gobernador, los ministros Secretaría General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; Justicia, Jorge Quintana; el interventor del INVICO, Julio Veglia; entre otros funcionarios provinciales y municipales, e intendente de localidades vecinas, como así también la comunidad en general.