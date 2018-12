La marcha de protesta contra el G20 frente al Congreso terminó sin incidentes

La consigna de la marcha que comenzó pasadas las 15 es muy clara: "No al G20, Abajo el acuerdo Macri – FMI, Fuera Trump y demás líderes imperialistas, Fuera Bolsonaro, Por el no pago de la deuda externa, No al ajuste, la entrega y la represión". La movilización partió desde avenida 9 de Julio y avenida San Juan para concentrarse, sobre el final, frente al Congreso de la Nación.

Fueron más de 100 organizaciones sociales entre las que están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, partidos de izquierda y piqueteros, CTA, CTEP, y otros frentes populares como el Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, JP Evita, Movimiento de los Pueblos, entre otros.

La movilización tuvo una extensión de más de 10 cuadras y se observó decenas de caras tapadas pero ningún palo entre los manifestantes. Desde el Ministerio de Seguridad le informaron a Infobae que se contaron cerca de 6000 personas.

Allí, los principales cantitos y burlas fueron contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Donald Trump y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

Durante la semana, el Gobierno le había solicitado a las organizaciones sociales que la misma transcurra "sin caras tapadas" y "sin elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia". Sólo para la movilización se destinaron más 2 mil policías.

Para garantizar la seguridad de todos los líderes mundiales que participan del encuentro, se dispusieron más de 22 efectivos policiales en varios puntos de la Ciudad. "Salió todo muy bien", agregaron desde el ministerio.

Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue quien negoció el "acuerdo de paz" con las agrupaciones.

Para la marcha, desde Seguridad emplearon las cuatro tanquetas blindadas Dongfen donadas por el gobierno chino, con capacidad para seis personas por móvil, con siete toneladas de peso y una velocidad de 120 kilómetros por hora con motor V6, así como móviles BDX de origen belga, con motor V8 y sistema anti-barricada.

Nora Cortiñas, cofundadora de la Madres de Plaza de Mayo, leyó el documento oficial que redactaron todas las organizaciones.

Infobae