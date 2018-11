Accionarán contra los inspectores denunciados por cobro de coimas

Dada la difusión de un video a través de las redes sociales, donde un camionero filma a dos agentes de tránsito quienes supuestamente le habrían cobrado una coima de $1.000, desde la Comuna advirtieron que se iniciará un proceso administrativo y no descartan acciones judiciales contra el personal, ya que su accionar daña a todo el cuerpo municipal.

Consultado sobre la situación de los agentes de tránsito, tras la difusión de las imágenes, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek, dijo a El Litoral que “los videos van a ser parte de la presentación que vamos a realizar en el servicio jurídico permanente del Municipio, munido de otros tipos de prueba que recolectaremos durante la semana e iniciaremos un proceso administrativo en principio”.

“Vamos a sancionar este tipo de actitudes porque por culpa de ellos, se está manchando a todo el cuerpo de agentes de tránsito que vienen haciendo un trabajo estoico desde que comenzó la gestión, incentivando y premiando para que realicen bien su trabajo que lo vienen haciendo y este tipo de cosas lo único que logra es embarrarlos”.

“Los agentes han sido identificados y no me voy a anticipar a la sanción, dado que hay un proceso de por medio y no puedo adelantarme, porque sería restarle seriedad a este hecho”, advirtió.

“Lo que pasó es prácticamente un delito, ellos tienen la investidura de funcionarios públicos. En base a todo lo que recolectemos como prueba, una de las posibilidades es avanzar con una causa penal”, concluyó Sladeck.