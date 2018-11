Alfaro apuntó a la Superliga por la suspensión del clásico

El director técnico de Huracán, Gustavo Alfaro, responsabilizó ayer a la Superliga de la suspensión del clásico ante San Lorenzo correspondiente a la 13ra. fecha y remarcó que defienden “intereses” ajenos al fútbol.

Al igual que el presidente del club, Alejandro Nadur, el entrenador del “Globo” apuntó contra la Superliga, por la no realización del partido ante San Lorenzo.

Para Alfaro, el encuentro que había sido programado para el domingo pasado pero se suspendió por la postergación de la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors debía disputarse el martes, ya que “estaban dadas las condiciones”.

Superliga alegó un problema de seguridad, pero el técnico expuso en la conferencia de prensa que brindó este mediodía en La Quemita el comunicado de Seguridad que recibió Huracán con la disponibilidad de organizar el operativo.

“Superliga se equivoca cuando en su comunicado afirma que la seguridad aconsejaba no jugar el partido y a mí me da para pensar si no está defendiendo otros intereses que no sean los del fútbol”, subrayó Alfaro.

Además, el entrenador remarcó que los que alegan que a Huracán le convenía jugar “están subestimando a San Lorenzo”, ya que a su equipo le “cuesta un huevo ganar un partido”.

“Queríamos jugar porque era lo que corresponde. Se tenía y se tiene que jugar en la cancha de San Lorenzo y con público”, puntualizó.

Y cerró con una sugestiva frase: “Si quieren lo jugamos el lunes próximo, pero a las 17 así me dan tiempo de llegar al Ducó para jugar contra Defensa y Justicia”, en referencia al partido que deberá afrontar Huracán el lunes a las 21.30, como local, por la 14ta. fecha.