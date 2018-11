Confirmaron los participantes para el Seven Oficial de Urne

El Seven Oficial 2018 de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se disputará mañana en cancha de San Patricio, con la participación de 14 equipos en varones y 4 en mujeres.

Al cierre de las inscripciones, que fue ayer, 12 clubes confirmaron que disputarán el certamen que tiene como actual campeón a Curne. Precisamente, la entidad universitaria de Resistencia, y el local San Patricio presentarán dos equipos en el torneo de mañana.

La nómina de clubes se completa con Sixty, Regatas Resistencia, Taragüy, Aranduroga, Chaco Rugby, Abipones, Rooster de Resistencia, Cotton de Villa Angela, Pay Ubre de Mercedes y Yaciretá de Ituzaingó.

Mientras que para el certamen femenino, se inscribieron Abipones de Castelli, Uncaus de Sáenz Peña, Chaco Rugby y San Patricio.

En las dos ramas, el torneo será de mayores y se pondrán en juego tres copas: Oro, Plata y Bronce.

La jornada sabatina, que dará inicio a las 13, reunirá por primera vez a clubes de Primera División y a quienes participan de la competencia de Desarrollo en el ámbito de la Urne entre los varones y también estarán las chicas.

Por su parte, la selección masculina de Nordeste, conducida por Fernando Piragine, viajará el fin de semana a Posadas para disputar el tradicional Seven de Tacurú, último torneo preparatorio antes del Seven de la República, que se desarrollará en Paraná el sábado 8 y domingo 9 de diciembre.