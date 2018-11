Cruzada solidaria: ex egresados regalan o prestan sus vestuarios de gala

“¿Alguien necesita vestido para presentarse en su recepción? Tengo para regalar”, fue el mensaje que Laila González Sassón publicó en un grupo de Facebook y tras recibir decenas de consultas, decidió coordinar acciones para conectar a quienes necesitaban indumentaria de gala con aquellos que querían donar. Es que hoy comienza la temporada de fiestas, y al parecer muchos jóvenes todavía no contaban con su atuendo.

De hecho, lo que comenzó como una simple propuesta, en una semana tomó un elevado protagonismo en las redes sociales, dado que el mensaje fue compartido tanto en Facebook como en Instagram. Como resultado, hasta ayer Laila coordinó más de 40 entregas de vestidos y zapatos, indumentaria para madres y hasta peluquería gratis.

“Hace diez años me recibí, así que se me ocurrió donar mi vestido de recepción que lo tenía guardado como una reliquia y lo quise regalar a alguien que realmente necesite. Por eso publiqué la propuesta en el grupo ‘Alguien tiene, yo tengo en Corrientes’, y me escribieron por privado muchas chicas. Me costaba elegir porque realmente me di cuenta de la necesidad, así que abrí la propuesta a mis amigas, y muchas se sumaron. Incluso una amiga, Josefina Echezarraga, consultó a las directoras de algunas escuelas y ahí coordinamos varias entregas. Además, incluimos el vestuario de algunas mamás que también ofrecieron”, comentó a El Litoral, Laila González Sassón.

Préstamo

La iniciativa que comenzó con la idea de regalar vestidos, en poco tiempo se contagió en las redes sociales al punto que muchos jóvenes, independientemente del grupo, comenzaron a proponer prestar su indumentaria de gala en sus muros de Facebook.

Así por ejemplo, Ezequiel Fernández de Itatí, ofreció su traje. “Me enteré de la iniciativa por una compañera de mi pueblo, y gracias a las personas que compartieron ya lo presté a alguien que necesitaba”, indicó a este medio.

Asimismo, en el grupo de Facebook: “Compra y venta Mercedes”, varias jóvenes mostraban las fotos de sus vestidos y ofrecían a quienes necesitaban.

Solidaridad

En consonancia con las fiestas de graduaciones, que comienzan desde hoy, centenares de jóvenes se preparan para esa noche especial, pero en un contexto de crisis económica no todas las familias tienen los recursos para comprar la indumentaria.

Al respecto, Laila señaló: “Se comunicaron muchas familias con diferentes historias que te hacen notar la necesidad de que hagamos algo. Por ejemplo una mamá me dijo que le cobraban 10 mil pesos por un vestido y le decían que si regresaba más tarde podía subir de precio. Otra chica me dijo que tenían que elegir entre comer o comprar un vestido. Ante esas experiencias no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya entregamos más de 30 vestidos, zapatos y algunos peluqueros se contactaron también”.

En este contexto, debido a que la iniciativa comenzó sobre la hora, Laila tiene previsto ampliar la propuesta para el año que viene. “La idea es comenzar con más tiempo de anticipación, y si podemos exhibirlo en un local de manera que los que quieran llevarse ropa puedan elegir. Nosotros todas las entregas que realizamos fueron donaciones, y siempre tuvimos en cuenta de que el vestido o los zapatos estén en buenas condiciones”, sintetizó la organizadora de la iniciativa.

Para cerrar, una de las impulsoras de la iniciativa agradeció a la comunidad que participó y continúa escribiendo para solidarizarse. Los préstamos continúan en las redes sociales, la mayoría de las publicaciones se pueden encontrar en el grupo de Facebook: “Alguien tiene, yo tengo en Corrientes”.