El Concejo aprobó el Presupuesto 2019 pero sin aval para el endeudamiento

El SUM Vilma Jara de Tejeiro del barrio 17 de Agosto fue ayer el escenario de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino. En este ámbito se aprobó el Presupuesto 2019, elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contempla gastos y recursos por $4.166 millones.

Se votó artículo por artículo, y el séptimo, que planteaba la toma de endeudamiento por $350 millones, fue rechazado por el bloque opositor, no logrando así el acompañamiento de los dos tercios.

El concejal Ataliva Laprovitta (PJ) fue el encargado de señalar que junto con sus pares no iba a acompañar la autorización para la toma de un empréstito millonario, pese a que días antes se reunieron con el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales. Consideró que no estaba claro el destino que iban a tener los recursos y señaló que era posible gestionar los recursos por otros medios. Seguidamente, pidió voto nominal y terminaron siendo 10 a favor y 8 en contra, no alcanzándose de esta manera la mayoría calificada requerida.

“Existen otros medios para que la Municipalidad pueda obtener los fondos necesarios para realizar obras, sobre todo por los beneficios que prometieron en campaña con la tan famosa alineación Nación-Provincia-Municipio”, expuso la concejal Marta Duarte (PJ).

Fue una semana maratónica para el Concejo. El martes hubo audiencia pública por la Tarifaria, ayer sesión itinerante y hoy otra audiencia por el aumento del boleto.



Al respecto, el presidente del cuerpo, Norberto Ast (UCR) consideró: “Es lamentable la actitud de los concejales de la oposición al no posibilitar que el Municipio pueda tomar créditos, recursos que sin lugar a dudas iban a ser destinados para obras y no para gastos corrientes”.

“Pudiendo acceder a un empréstito por $500 millones de pesos en función de lo dispuesto en el Presupuesto 2018, la gestión de Eduardo Tassano demostró que es responsable y no toma créditos si no están dadas las condiciones económicas y financieras”, recordó.

También precisó que “se trataba de $350 millones, cuya finalidad era concretar obras en la ciudad, como ser pavimento, desagües y cloacas”, y agregó que “la gestión anterior logró obtener esto con el apoyo de la oposición”.

Por otra parte, se avanzó con la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con cartillas de menú escritas en inglés y portugués, por parte de hoteles y locales gastronómicos. Lo mismo ocurrió con la creación del Programa de Concientización de Monitoreo Ambiental, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones de prevención, control y vigilancia del arrojo de residuos a la vía pública.

Datos: En el inicio de la sesión, se llevó adelante la entrega de la declaración de Ciudadano Ilustre al reconocido chamamecero Pedro Oscar Culiandro, conocido artísticamente como “Pedro del Prado”.

Polémica y vecinos

Por primera vez en una sesión itinerante y ante los vecinos de la zona, se suscitó un acalorado debate entre los concejales.

Se dio cuando se trataba el proyecto de resolución del bloque opositor que pedía conocer cuál es la injerencia, si la tiene, de la Municipalidad de Corrientes en el denominado concurso nacional de ideas del “Proyecto Urbano Costero”.

Una iniciativa que finalmente fue aprobada; sin embargo, antes dio lugar a fuertes cruces entre los ediles por los reparos que se hacen al plan urbanístico y la defensa que llevan adelante desde el oficialismo.

Una vez concluido este intercambio, se dedicaron a la aprobación de un total de 71 comunicaciones relacionadas principalmente con la situación del barrio 17 de Agosto y zonas aledañas.

En este punto, los ediles explicaron a los presentes que se estaban aprobando los proyectos elaborados a partir de los reclamos realizados durante las reuniones preparatorias.

Entre otras mejoras, se solicitó el arreglo y mantenimiento del alumbrado público, enripiado y perfilado de calles, y puesta en valor de espacios públicos.

También se solicitó al DEM la realización de inspecciones bromatológicas a los puestos de comida ubicados alrededor de la plaza del Mercosur.