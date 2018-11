El Senado no sesionó y la Ley de Paridad se volverá a discutir recién en marzo

Como se preveía, la Cámara de Senadores no sesionó ayer y la posibilidad de avanzar en el tratamiento de la Ley de Paridad de Género volvió a naufragar. Los legisladores le bajaron el telón a las sesiones hasta marzo.

Las expectativas por avanzar en una media sanción del proyecto de Ley de Paridad de Género se esfumaron ayer, pues no hubo quórum para sesionar.

La iniciativa tenía preferencia para ser tratada en la próxima sesión, que ahora será en marzo.

El proyecto del senador opositor Roberto Miño había logrado de manera sorpresiva la moción de preferencia para ser tratada en la próxima sesión.

Pero como todo hacía suponer, los senadores oficialistas no se presentaron a sus bancas.

También todo hacía suponer que en caso de que el proyecto lograse la media sanción, una vez girado a Diputados sólo sería adosado a los proyectos que remitió el gobernador Gustavo Valdés.

Es un hecho que el oficialismo no permitirá que la oposición se lleve el crédito de avanzar en una ley largamente esperada.

La Cámara alta cerró el año con apenas 28 sesiones ordinarias.

En la agenda de temas esperan mejor suerte la reforma del Código Procesal Penal, que según informaron desde el oficialismo, sólo resta que la oposición firme el dictamen.

Aún no está descartado que el Gobernador convoque a sesiones extraordinarias para tratar, en otros proyectos, el Presupuesto 2019 y el Código Procesal Penal.

Pero por el momento no hay certezas de lo que ocurrirá.

La Cámara de Diputados le bajó el telón a su año ordinario y alcanzó 28 sesiones.

Los diputados lograron sancionar la Ley de Educación y la creación de al menos dos municipios a lo largo del año.

Las actividades legislativas se retomarán unas semanas antes de marzo, para alistar la sesión preparatoria.