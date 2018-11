Instalaron cámaras y botones en la avenida Independencia, Chacabuco y la playa Arazaty

La Comuna en el marco de las acciones tendientes a optimizar servicios informativos, turísticos y de seguridad ciudadana, comenzó la instalación de cámaras de última tecnología con capacidad de filmación en 360º y alcance de 2,5 kilómetros. Algunas de las zonas que contarán con los dispositivos de vigilancia son el cruce de las avenidas Independencia y Chacabuco, y en la explanada de la playa Arazaty, donde también se colocará un poste inteligente.

De acuerdo a lo informado por la Comuna, los artefactos fueron instalados en diferentes puntos de la ciudad con fines informativos y turísticos, que serán también utilizados para la seguridad ciudadana.

Por estas horas, las instalaciones de los equipos se realizan en el cruce de las avenidas Chacabuco e Independencia, como así también en la explanada de la playa Arazaty.

Son cámaras tipo domo, con capacidad de filmación de 360° y alcance focal de 2,5 kilómetros, con transmisión en vivo. Serán monitoreadas y controladas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM).

El subsecretario de Seguridad municipal, Yamandú Barrios, adelantó que en la explanada de la playa Arazaty se instalará un poste inteligente para prevención y atención ante casos de inseguridad. “Se trata de un botón que va a poder ser presionado por cualquier persona que se sienta afectada por un hecho de inseguridad. Una cámara va a estar vigilando el lugar; y desde el COM vamos a poder asistir”, detalló.

Estas acciones permitirán el acceso desde el COM al punto de monitoreo que ya se encuentra activo sobre el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que cuenta con varias cámaras.