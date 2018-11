Lionel Scaloni fue confirmado al frente de la Selección argentina

Lionel Scaloni fue oficializado ayer por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como entrenador del seleccionado argentino hasta la Copa América de Brasil 2019.

El joven entrenador fue confirmado en el cargo que asumió en septiembre en reemplazo del destituido Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia 2018.

Scaloni tendrá su debut como director técnico oficial del equipo nacional en la fecha Fifa del 18 de marzo del año próximo.

Esta será la única y última preparación de cara a la Copa América de Brasil que se jugará desde el 14 de junio hasta el 7 de julio.

Scaloni, quien integraba el cuerpo técnico de Sampaoli en el Mundial, quedó a cargo de la selección luego de la salida del casildense y su primera experiencia fue en el torneo juvenil de L’Alcudia, en España, donde conquistó el título.

Respaldado por lo sucedido en ese torneo, el ex campeón sub 20 en Malasia 1997 como futbolista, estuvo como entrenador en los seis amistosos que tenía el seleccionado en la segunda parte de este año en el que se desarrolló el Mundial de Rusia.

Con la confirmada ausencia del capitán Lionel Messi, Scaloni debutó en la selección mayor en septiembre en una gira por Estados Unidos con partidos ante Guatemala (3-0) y Colombia (0-0).

Luego, en octubre, enfrentó a Iraq (4-0) en Riad y el clásico ante Brasil (0-1) en Yeddah, que significó la única derrota del ciclo.

La última fecha Fifa fue en Argentina, el 16 y 20 de noviembre, con amistosos ante México con victorias por 2-0, en Córdoba y Mendoza, respectivamente.

En conclusión, Scaloni sumó cuatro victorias, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y uno en contra.

Mientras tanto, el seleccionado argentino subió al undécimo puesto en el Ranking Fifa del mes de noviembre y por lo tanto sigue afuera de los diez mejores.

La confirmación de Scaloni también modificará el esquema de los seleccionados juveniles, ya que iba a estar a cargo del sub 20 que buscará la clasificación al Mundial en el Sudamericano de enero en Chile.

El “Gringo” Lionel Sebastián Scaloni tiene 40 años (nació el 16 de mayo de 1978) y como futbolista desarrolló una prolífica carrera que se inició en Newell’s Old Boys de su ciudad natal y luego se prolongó por Estudiantes de La Plata, Deportivo La Coruña, West Ham de Inglaterra, Racing de Santander, Lazio de Italia, Mallorca, nuevamente Lazio y Atalanta, donde se retiró.

También vistió la camiseta del seleccionado argentino en el Mundial de Alemania 2006, bajo la dirección técnica de José Pekerman.

Scaloni sigue una curiosa zaga de entrenadores de la selección nacidos en la provincia de Santa Fe, empezando por el también rosarino y de origen en Newell’s, Gerardo Martino; siguiendo por Edgardo Bauza (de Rosario Central, nacido en Granadero Baigorria), y Jorge Sampaoli, también ‘leproso’.

Claro que a diferencia de todos ellos y del resto de los 35 entrenadores que lo precedieron, Scaloni es el único que llega a esta función sin ningún tipo de antecedente como director técnico, ya que nunca dirigió a ningún equipo, ni en juveniles ni mucho menos en mayores. Actualmente Scaloni, casado y con tres hijos, está radicado en Mallorca.