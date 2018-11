El Dorados de Maradona ganó la primera final por el ascenso

Dorados encontró la diferencia por intermedio de Edson Rivera, a los 30 minutos de la segunda parte, según consignaron el sitio Soccerway y la agencia EFE.

La revancha se jugará en la noche del domingo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí.

Maradona se fue expulsado a poco del final del partido, por discutir airadamente con su colega de Atlético San Luis, Alfonso Sosa.

Desde que el histórico capitán del seleccionado argentino tomó la conducción técnica, Dorados cambió completamente su fisonomía y mejoró ostensiblemente su campaña.

Con Maradona en el banco de los suplentes, Dorados jugó 13 partidos: ganó 9, empató 2 y perdió 2.

En el conjunto ganador atajó Gaspar Servio (ex Banfield) y también resultó titular el delantero Jorge Córdoba (ex Los Andes y Gimnasia La Plata), mientras que Luis Jerez Silva (ex Defensa y Justicia) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero) conformaron el banco de los suplentes.

En Atlético San Luis se jugaron el marcador de punta Matías Catalán (ex San Lorenzo) y el delantero Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata).

En caso de consagrarse campeón este domingo, Dorados aguardará al ganador del Clausura para dirimir con ese conjunto el único ascenso a la división superior del fútbol mexicano, pero recién en junio venidero.