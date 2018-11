Colectivos: sondeo muestra una  creciente alerta por el precio y reclamos de mejoras en el servicio

El funcionamiento del servicio de colectivos despierta siempre controversias y en un contexto de discusión tarifaria vuelven a emerger algunas inquietudes y pedidos de los usuarios. Ante esta situación, la Fundación Prometeo realizó un sondeo y los resultados dejan ver que la principal preocupación es el precio del boleto; aunque las cuestiones de comodidad y la frecuencia ocupan también un lugar preponderante.

De acuerdo a la muestra, el 28,49% de los pasajeros expresó que el valor del pasaje es el tema que más le preocupa, seguido de cerca por la frecuencia, con un 21,23%. En tercer lugar, con un 15,51% aparecen las incomodidades al momento de viajar. Es decir, más del 65% de las 313 personas consultadas tiene al menos una de estas tres inquietudes respecto del servicio de transporte urbano de la ciudad.

A pesar de ser la cuestión que más alerta genera de acuerdo al sondeo, la mayoría de los usuarios reconoció que utilizará igual el servicio en caso de que se apruebe un nuevo incremento del boleto, algo que parece inminente para comienzos de 2019.

En este sentido, un 37% señaló que seguirá viajando con la misma asiduidad, muchos por no contar con otro medio. Por otra parte, un 32% expresó que podría considerar otros tipos de transporte, mientras que un 27% aseguró que estaría dispuesto a viajar menos en colectivo.

Justamente relacionado a la tarifa aparece una de las preguntas con resultados más contundentes. El 76% de los pasajeros capitalinos consultados consideró necesario que continúen los subsidios al transporte, es decir, que el Estado se haga cargo de parte del costo del pasaje. Vale recordar que este es, por el momento, un tema sin resolución que forma parte de la discusión entre el Municipio y las empresas, que plantean un boleto cercano a los $25 si se recortan los fondos nacionales.

Por otra parte, el boleto estudiantil gratuito y los descuentos a los que acceden los jubilados y pensionados tuvieron una opinión casi unánime, con el 93% de las personas consultadas a favor de estos beneficios.

Tras el ploteo de algunas unidades que anunciaban la posibilidad de un pasaje local a $40, el 50% de los usuarios consideró que las empresas lo hicieron para informar o bien para concientizar a los pasajeros, mientras que un 46% opinó que se trató de una extorsión para conseguir el aumento o impedir la caída de subsidios.

En tanto, las empresas fueron señaladas como las principales responsables por la calidad del servicio, con un 71%, mientras que el 24% consideró que es el Municipio quien debe bregar por una prestación eficiente.

Comodidades

Además de la cuestión tarifaria, asoman en el sondeo algunos de los reclamos históricos que existen respecto del servicio en la ciudad. En este punto, el 78% aseguró que viaja incómodo, mientras que sólo el 20% aseguró que no tienen complicaciones en ese sentido.

Los puntos de recarga Sube emergen también como una importante preocupación. Consultados por Prometeo, el 72% indicó que no son suficientes los locales disponibles para cargar saldo a la tarjeta, mientras que el 25% dijo estar conforme. El cobro de plus y las fallas en el sistema en ciertos locales barriales persisten, casi desde el inicio de este mecanismo de pago en Corrientes.