Bancarios recibirán un adicional por su día y el martes no habrá atención

Por el Día del Empleado Bancario, los bancos no abrirán sus puertas el martes 6 de noviembre. En tanto, los trabajadores recibirán un adicional de 26 mil pesos por la fecha, bono alcanzado en paritarias nacionales.

Como en todo el país, en Corrientes no habrá atención al público pasado mañana. Esto se debe a que se conmemora la Fundación de la Asociación Bancaria, sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, que interviene desde 1924. Por la fecha, se suspenden las actividades bancarias y bursátiles, pero sí estarán habilitados los cajeros automáticos.

“Tendremos un merecido descanso, luego de un año difícil para el conjunto de los trabajadores argentinos y de sucesivas luchas para proteger nuestros ingresos”, expresaron desde la Seccional Corrientes de la Asociación Bancaria, a través de un comunicado.

En este marco, se otorgará un adicional, derecho adquirido tras persistentes luchas gremiales de la organización sindical, cuyo importe ronda los 26 mil pesos. El cual, a su vez, se multiplica por el índice salarial que le corresponde a cada trabajador, según el Convenio Colectivo de Trabajo. Esto significa que dicha cifra es el piso del bono que recibirán.

A este monto se suma el proporcional de los sucesivos ajustes que hubo durante el año, por el deterioro del ingreso ante la inflación, la cual, este año, se prevé, escalará por encima del 40 por ciento.

Sin embargo, las conversaciones para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores continúan. Mañana, las cámaras que nuclean a las entidades bancarias y la asociación se reunirán para avanzar con las conversaciones paritarias. Los trabajadores del sector habían alcanzado un 28 por ciento de mejora salarial, distribuidos, en un 10 por ciento en marzo, 5 por ciento en abril, 5 por ciento en mayo, 4 por ciento en junio, y 4 por ciento en agosto. No obstante, según publicó ayer Clarín, las empresas propondrían un 4,4 por ciento en septiembre, 4 por ciento en octubre y 3 por ciento en noviembre, lo que les permitiría alcanzar un 40,4 por ciento anual, por debajo del pedido gremial.