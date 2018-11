Carnicerías registran una caída en sus ventas de entre un 15% y 30%

La demanda en el consumo en general sigue en baja y comerciantes sostienen que es difícil mantener el negocio con este nivel de ventas. El rubro alimenticio no escapa a la crisis económica y desde distintas carnicerías sostuvieron a El Litoral que “hay entre un 15 y 30% menos de venta desde hace varias semanas”.

En algunas, el último incremento de costo en el producto llegó a ser de hasta un 25%, hace poco más de un mes, lo que provocó que la gente destinara menos dinero a la mercadería, es decir, compran menor cantidad y destinan el mismo monto. Misma situación se da en las verdulerías donde el costo de la mercadería también sufrió una suba, por ejemplo, una docena de bananas, que es una de las frutas más económicas, cuesta alrededor de $40 y un kilo de papas $20.

“Abrimos este negocio en junio, íbamos creciendo hasta octubre que bajó un 14% la demanda. El motivo es el dinero. Hubo una suba del 25% en septiembre y la gente no tiene plata, compra menos”, comentó a El Litoral José Tiagliarín de Frigoporc.

En este marco, comentó que “a fines de octubre los clientes ya no compraban con tarjeta, sino con un poco de efectivo que les quedaba. Es decir, exprimen durante el mes la tarjeta y después llevan con lo que les queda de efectivo. Y te compran sólo lo que necesitarán en el día”.

En cuanto a la carne de cerdo, remarcó que “sigue siendo más barata que la vacuna, más rica y sana”. “La gente se va acostumbrando al cerdo, tenés en algunos cortes hasta más del 20% menos en el costo en comparación con la carne roja; por ejemplo, un lomo de vaca sale $300, mientras que el de cerdo cuesta $170”, indicó y contó que en este negocio también ofrecen milanesa a $170.

“Vemos con esperanza que esto se solucione antes de fin de año, para el Día de la Madre ya no se vendió lo que se esperaba. Esta es la temporada alta y esperamos mejorar. Si la venta sigue cayendo, no sé si el negocio seguirá en pie”, advirtió el comerciante.

Por su parte, Gustavo Romero de la carnicería Lucena del barrio San Martín comentó que “la demanda bajó un 30%” y que esta caída comenzó hace tres meses. Al igual que Tiagliarín relató que hubo un cambio en el consumo, no llevan por kilo sino por el dinero disponible en el bolsillo.

“La gente lleva menos, ya no pide por kilo la carne. En esta carnicería tenemos cortes básicos como el cuadril a $180”, contó a este diario Romero.

Desde el Autoservicio JyA, Javier Centurión señaló que la venta en el sector de carnicería bajó un 20%, pero que también hay menos salida de frutas y verduras. “Antes iba dos o tres veces al mercado a buscar frutas y verduras, pero ahora sólo una porque se vende menos”, dijo a El Litoral.

“Se compra más carne molida, por ejemplo, porque a la gente le cuesta más adquirir la carne. Están llevando más pollo también, porque sale más barato. Además, acá tenemos varias promociones y ofertas y buscan esas. Están viniendo con $100 y llevan lo que les alcanza”, relató.

Al respecto, agregó que “muchas veces vienen a comprar un poco de milanesa y un paquete de arroz y con eso ya tienen el almuerzo o la cena”. “En los negocios se hace dificil mantenerse porque subieron los costos de los servicios”, sostuvo.