Concluye el Intermedio

Los partidos que se jugarán hoy por la novena fecha, última, del torneo Intermedio de fútbol de salón en la capital correntina son: Cancha CEF Nº 1: 8.45 (C) Cofradía vs. Acero Puro, 10.00 (C) Hebraica vs. Submarino, 11.00 (C) El Santo vs. Juan de Vera, 12.00 (C) Los Troncos vs. Sur, 13.00 (B) Internacional vs. Santa Teresita, 14.00 (B) Barrio San Martín vs. Gafa, 15.00 (Fem.) Barrio San Martín vs. Amateur, 16.00 (Fem.) Todo o Nada vs. Anahí, 17.00 (Fem.) Jaguareté A vs. Huracán, 18.00 (A) El Cosmos vs. Comunicaciones, 19.30 (A) Dengue vs. Olimpia, 21.00 (A) Pinta Futsal vs. Nacional y 22.30 B) Real Unión vs. Primos.

Cancha Hércules: 8.45 (C) Aplanadora vs. Centauro, 10.00 (C) Lunes Culturales vs. Imperio, 11.00 (C) Libertad vs. Olimpo, 12.00 (C) Perú vs. Barrio 17 CFS, 13.00 (C) El Decano vs. San Benito, 14.00 (B) Milenium vs. Talleres, 15.00 (B) San Gerónimo vs. Porto, 16.00 (Fem.) Jaguareté B vs. Pingüinos, 17.00 (B) Boca Unidos vs. Jaguares, 18.00 (A) San Jorge vs. Fénix, 19.30 (A) Oriana vs. Victoria, 21.00 (A) 17 de Agosto vs. Bañado Norte y 22.30 (A) Cruz Diablo vs. Marmolería.