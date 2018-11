Desde Riachuelo insistirán con pedido de obras para un barrio

Pobladores de San Cayetano se comunicaron con esta redacción para expresar su preocupación por los anegamientos que se registraron después de las abundantes lluvias.

Consultado al respecto, el intendente de Riachuelo Martin Jetter admitió los inconvenientes registrados. En este sentido, comentó que “en dos viviendas ingresó el agua pero después escurrió”.

“Donde se registraron más complicaciones fue en el barrio Santa Margarita. Fueron afectadas unas 20 familias y quedó en evidencia la necesidad de que allí, en lo que sería la ex Ruta 12, se haga una alcantarilla de hormigón. Es un pedido que en su momento ya lo hicimos a Vialidad Provincial pero vamos a insistir”, comentó del jefe Comunal a este diario. Con respecto a la zona del puente Pexoa, indicó que “hasta ahora no hay inconvenientes”. No obstante, acotó que “habrá que ver cómo impacta el agua proveniente de San Luis que a esta zona tarda en llegar entre 36 y 48 horas”.

“Quiero destacar especialmente el trabajo realizado hoy por los bomberos”, concluyó Jetter.