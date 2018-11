El Concejo comenzará el análisis de la Tarifaria, mientras espera el Presupuesto

Los ediles de Capital iniciarán mañana el análisis de la Tarifaria 2019. Desde el oficialismo esperan avanzar en un marco diálogo, y desde la oposición señalaron que pedirán fundamentos respecto del promedio de incrementos de los impuestos.

El proyecto tomó estado parlamentario el jueves en el Concejo Deliberante de la ciudad. La iniciativa comenzará a analizarse antes que el Presupuesto 2019, el cual aún no tiene una fecha de envío, pero no se descartaría que ingrese en sesiones extraordinarias ya que, como habían anticipado funcionarios municipales, estaban a la espera de las definiciones de la ley madre en el Congreso, y del envío del expediente con los números de la Provincia a la Legislatura, a los fines de sacar los cálculos correspondientes a la Capital.

“La Tarifaria tomó estado parlamentario el jueves. El lunes comenzaremos a analizar. Prevé aumentos en relación con la inflación”, manifestó a El Litoral el concejal de ECO+Cambiemos, Alfredo Vallejos. El expediente fue girado a la comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto; y a la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.

Si bien ambas se reúnen los martes, el lunes comenzarían con el análisis en interbloques. Allí el oficialismo evaluará el trámite que se dará. La iniciativa requiere de doble lectura, más la fijación de una audiencia pública, a través de la cual los ciudadanos podrán presentarse a dar su opinión.

Desde el oficialismo, en tanto, indicaron que están evaluando el trámite por lo que aún no se ha definido si se avanzará con la aprobación de una primera lectura este jueves. Sin embargo, desde la oposición señalaron que hay varios aspectos por revisar.

“A modo general, podemos establecer que el aumento promedio ronda el 40 por ciento”, dijo a El Litoral el concejal Justo Estoup (PJ). Esto impactaría, según explicó el edil, en impuestos como los comerciales, automotor e inmobiliario.

“La gestión de ECO+Cambiemos contempla un aumento del 40 por ciento cuando el Presupuesto nacional plantea una inflación para 2019 del 24 por ciento”, expuso el concejal. “Los aumentos están por encima de las proyecciones del Gobierno nacional”, enfatizó.

Por este motivo consideró que resultará necesario escuchar la fundamentación del secretario de Hacienda de la Municipalidad, Guillermo Corrales. “Tienen que fundamentar sobre números concretos porque hasta ahora no han enviado las ejecuciones presupuestarias del año, no tenemos un proyecto de presupuesto. Y algunas justificaciones en el proyecto rozan lo absurdo como echarle la culpa a ‘la pesada herencia’”, expresó el concejal.

“Tenemos que saber el porqué de este aumento con números concretos y con la realidad, para ver si son cuestiones razonables o son actos confiscatorios a través de los impuestos municipales”, indicó el edil del bloque peronista. “La gente la pasa mal con la crisis y hay que ser razonables”, sostuvo.

No obstante, para el concejal esto no significa un no rotundo respecto del acompañamiento del expediente, sino que requiere debate. “Si del análisis que hacemos, surge la posibilidad, no tendríamos inconvenientes en convocar a funcionarios para dar información”, expresó, por su parte, Vallejos.

El año pasado el Concejo Deliberante aprobó la Tarifaria 2018 con aumentos en algunos impuestos que rondaban el 30 por ciento. El proyecto había sido remitido junto con el Presupuesto del año en ejercicio.

Ahora, por primera vez, no se ha enviado como un paquete económico. “No van a mandar y sabemos, mejor dicho tenemos la hipótesis, de que no lo van a mandar o lo van a hacer tarde para que no se apruebe y tener un presupuesto prorrogado. Este es un modus operandi de Ricardo Colombi en la Provincia”, cuestionó el concejal del bloque opositor respecto de la iniciativa.

Por otra parte, en la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó la ordenanza que regula el procedimiento de habilitación e instalación de carros móviles en espacios públicos de la Capital, con fines comerciales, cuyos requisitos serán reglamentados por el Ejecutivo comunal. En este sentido, hubo dos mociones, y la sanción favorable logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo. Además, se impuso el nombre oficial Eliana Krawczyk al Saps del barrio Santa Catalina, en homenaje a la tripulante del ARA San Juan.