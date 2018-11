El dolor por la pérdida de un ser querido

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

La mayoría de los seres humanos le tienen miedo al dolor, tanto físico como emocional. Este último se conoce como sufrimiento. Nadie quisiera tener que experimentar ninguno de los dos. Pero lo cierto es que son una parte de la vida que, por mucho que lo intentemos, no la podemos evitar. Todos en algún momento debemos enfrentar el dolor. Y uno de los mayores dolores que podemos atravesar es el del duelo por la pérdida de un ser amado. ¿Qué hacer cuando un dolor tan profundo, que parecería que no nos deja respirar, golpea a nuestra puerta?

Qué hacer

Veamos cuatro ideas al respecto:

1. Buscar el consuelo de otras personas

Muchas personas, cuando pierden a un ser querido, se autorreprochan por lo que hicieron o dejaron de hacer. En el fondo, y aunque no nos demos cuenta, castigarse a uno mismo es una forma de pedir consuelo. Necesitamos que alguien nos diga: “No te maltrates, hiciste lo mejor que pudiste”. Lo ideal siempre es pedir directamente lo que sentimos que nos hace falta: un abrazo, una palabra, un oído que nos escuche, un hombro donde llorar.

2. Expresar lo que sentimos, sin reprimirlo

Esto es fundamental en el duelo ya que, cuando uno reprime lo que siente, tarde o temprano va a aparecer de alguna forma. Por lo general, aparece en el cuerpo. El ataque de pánico, por ejemplo, suele ser una manifestación (síntoma) de emociones no expresadas en su momento como tristeza, culpa, angustia, etc. Toda vez que pasamos por un período de dolor, tenemos que hacer el esfuerzo por expresar todas las emociones que experimentamos, sin guardarnos nada, lo cual es muy sanador.

3. Aceptar lo que nos está sucediendo

Frente a la pérdida de una persona que amamos, estamos vulnerables y, por lo general, no podemos (o no queremos) expresar esa vulnerabilidad porque no nos gusta mostrarnos débiles ante la gente. Algunos la esconden detrás de un sentimiento de culpa, haciéndose a sí mismos responsables de lo que sucedió. La pérdida, no solo de un ser querido sino además de un empleo, de una relación de pareja, etc., nos deja una gran sensación de desamparo. Por eso, aunque cueste, deberíamos aceptar lo que está pasando sin resistirnos, incluida la vulnerabilidad que esto conlleva. La secuencia ideal sería: pedir consuelo, expresar lo que siento y mostrarme vulnerable sin importar lo que digan los demás.

4. Reconocer la herencia que la persona que partió nos dejó

Todas las personas que parten antes que nosotros nos dejan una herencia que no es material. Podríamos compararla con un libro que contiene su historia y debemos animarnos a leer, sin detenernos en ningún capítulo en especial. Quienes pierden a un familiar por accidente por ejemplo, creen que eso tan terrible que pasó es el punto final del libro. Pero de ninguna manera es toda la historia sino solo un capítulo de ella. Quedarse atascado en alguna parte de la historia, o en el punto final, hace que nos perdamos la historia completa. Las partes tristes también forman parte de la historia de ese ser humano que amamos y ya no está físicamente a nuestro lado pero, con el tiempo, uno tiende a recordar solo las partes buenas que son como una caricia al alma.

Cuando perdemos a un ser querido, sentimos que una parte de nosotros se fue. En realidad, no es completamente así, sino que algo de esa persona queda en nosotros para siempre. No le temamos al sufrimiento y procuremos, cuando llegue, pasarlo de la mejor manera posible.

PSICOLOGIA

Las cinco etapas del duelo

Desde 1969, en el campo de la psicología domina la teoría de las cinco fases del duelo, desarrollada por la psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross. En su libro “Sobre la muerte y el morir” presentó este modelo general que explica cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar.

1. Etapa de la negación

Esa negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte del dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con la realidad.

2. Etapa de la ira

En esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas.

3. Etapa de la negociación

En esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común preguntarse ¿qué habría pasado si...? o pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como ¿y si hubiera hecho esto o lo otro?

4. Etapa de la depresión

La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin la persona que murió y pueden aislarse de su entorno.

5. Etapa de la aceptación

Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer.

Pero según los expertos las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas ni en ese orden específico, así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona.