Estrategias para que los niños coman mejor

La presión social y los comerciales de televisión están saturados de sugerencias y hacen muy apetecible comer comida “chatarra”. Y por lo tanto, el ofrecer comidas saludables a los hijos se hace mucho más difícil para los padres. Otro factor no favorable es que los horarios de trabajo de los padres no coinciden con el de los hijos, por lo tanto, es más fácil optar por la comida rápida. Hacer el cambio para comer más saludable tendrá un profundo efecto en la salud de los niños, les ayudará a estabilizar el nivel de energía, fortalecerá sus mentes, y también su estado de ánimo. ¿Difícil de visualizar? En realidad, puede llegar a ser más simple de lo que uno piensa y no requerirá de mucho tiempo.

Este instructivo de la plataforma HelpGuide, presenta una serie de consejos sencillos para modificar hábitos alimentarios y la calidad de vida.

1. Sean niños o adolescentes, los niños desarrollan una preferencia natural por los alimentos que más disfrutan. Para fomentar hábitos alimenticios saludables, el desafío es tomar decisiones nutritivas atractivas.

2. Enfocarse en la dieta general en lugar de alimentos específicos. Los niños deben comer más alimentos enteros y mínimamente procesados, lo más natural posible y menos alimentos envasados.

3. Sea un ejemplo a seguir. El impulso de la niñez para imitar es fuerte, así que no le pida a su hijo comer verduras mientras que se deleita comiendo papas fritas.

4. Disfrazar el sabor de los alimentos más saludables. Por ejemplo: agregue verduras a un estofado de carne, o mezcle las zanahorias con puré de papa, o agregue una salsa dulce a las rebanadas de manzana.

5. Cocinar más comidas en casa. Las comidas de restaurante tienen más azucares y grasas saturadas, así que cocinar en casa puede tener un enorme impacto en la salud de su hijo. Si cocina en grandes cantidades, cocinar solo unas cuantas veces puede ser suficiente para alimentar a su familia durante toda la semana.

6. Hacer que los niños participen en ir de compras para comestibles y en la preparación de la comida. Puede enseñarles acerca de los diferentes alimentos y como leer las etiquetas de los alimentos.

7. Preparar bocadillos saludables y tenerlos listos. Mantener en abundancia frutas, verduras y bebidas saludables (agua, leche, jugos de fruta natural) siempre listos a la mano y evitar que coman papas fritas, galletas y gaseosas.



8. Limitar el tamaño de las porciones. No insista en que el niño deje el plato limpio y nunca use la comida como recompensa, castigo o soborno.

9. Hacer tiempo para sentarse con la familia a comer, una comida casera no solo establece un gran ejemplo para los niños acerca de la importancia de los alimentos saludables, también une a la familia y aun a los adolescentes malhumorados les encanta comer comidas caseras.

10. Limitar el azúcar. No prohibir los dulces completamente ya que tener una regla de no dulces es una invitación a comer desenfrenadamente si se le da la oportunidad. Pero es imprescindible disminuir la ingesta. Una opción es preparar helados caseros con jugos de fruta en una cubetera de hielos o hacer pinchos de frutas congelados.

Más info en www.helpguide.org

Principal parada, el desayuno

Los niños que disfrutan del desayuno todos los días tienen mejor memoria, energía, estados de ánimo más estables y mejor puntuación en sus exámenes escolares.

Si bien en nuestra región el desayuno suele consistir únicamente en una infusión, café con leche, cocido o chocolatada, con una porción de hidratos como pan, facturas o chipá; se puede intentar incorporar otras opciones de gran valor nutricional. Un ejemplo, son los huevos. Puede ser duros, revueltos o pasados por agua, en todos los casos no requiere demasiado tiempo de preparación y acompañados de una fruta y una infusión son proporcionan todo lo necesario para iniciar el día.