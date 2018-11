Evacuados, amplias zonas anegadas y tránsito restringido, después de las abundantes lluvias

n Las abundantes lluvias registradas ayer en varias localidades del interior generaron múltiples inconvenientes, pero San Luis del Palmar y Paso de la Patria fueron las más afectadas. Si bien luego salió el sol, los daños ya se habían registrado y se tradujeron en varias decenas de familias evacuadas, otras autoevacuadas, gran parte de las comunas anegadas y limitaciones en la circulación terrestre.

“El mayor inconveniente en esta oportunidad fue que desbordó el canal Pozo de la Patria, que desemboca en el Riachuelo y como justo este pasa por el medio de la localidad, generó numerosos problemas”, contó el vocero del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), José María Serbin, en diálogo con El Litoral.

En tanto, desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad comentaron que hasta la tarde de ayer en el polideportivo municipal del barrio Cruz de los Milagros “ya son 23 familias las que están alojadas allí, unas 80 personas en total”.

Mientras que “en el SUM están al menos unas 14 familias”.

Pero además, añadieron: “Hay muchos autoevacuados”. En este sentido, comentaron que tenían hogares afectados en los barrios Santa Catalina, San Miguel, por la calle Misiones, entre otras áreas.

La zona rural tampoco fue ajena a los inconvenientes derivados de las abundantes precipitaciones. “En la quinta y sexta sección, en menos de cuatro horas, registraron unos 300 milímetros”, señalaron desde Magazine. D.

Aislados, puente y

bombeo

La viceintendenta a cargo del Ejecutivo, Alba Vasque, comentó que si bien el Intendente está suspendido, considerando las circunstancias, estuvieron trabajando juntos en la asistencia a las familias afectadas y coordinando tareas con las diferentes áreas de la Comuna, que al cierre de esta edición continuaban trabajando al igual que los Bomberos Voluntarios de la localidad.

“El barrio de los Bancarios está aislado. Los estamos asistiendo con recursos municipales. Y después los barrios 440, 20 y 40 viviendas tienen cómo salir al casco céntrico pero realmente están con serias complicaciones, debido a que se les anegó las casas y los alrededores. Pero por ahora, los vecinos no quieren salir de sus hogares”, explicó Vasque al ser consultada por El Litoral. No obstante, aclaró que “ya hay cinco familias evacuadas. Cantidad que podría aumentar en las próximas horas”.

Por eso, la Municipalidad dispuso de dos centros de evacuación. Uno es el albergue municipal y el otro es “el edificio que está alquilando el municipio y que es cuestionado por los concejales en el juicio político. Precisamente hoy (ayer) iba a comenzar la mudanza de un área de la Municipalidad a esas instalaciones, pero considerando lo sucedido, se resolvió utilizarla para albergar a los afectados”, comentó Vasque.

En este contexto, indicó que también el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia realizó ayer un relevamiento de las familias afectadas para, en base a esos datos, enviar asistencia.

En paralelo, personal municipal trabajaba “en la instalación de la tercera y cuarta bomba para facilitar el desagote de las zonas anegadas”.

“Hasta ahora se asistió al menos a unas 80 familias, de las cuales hay varias en proceso de evacuación”, dijo a El Litoral el jefe de Bomberos de Paso de la Patria, Bruno Lovinson, quien precisamente estaba liderando uno de los equipos de trabajo.

(Pasa a la página 21)

(Viene de la página 20)

Pero los aproximadamente 360 milímetros registrados en las últimas tres jornadas no sólo afectaron las viviendas, sino también las calles internas de la localidad y las rutas que unen las distintas zonas.

“En la Ruta Provincial 98 había un puente de madera viejo que terminó por caerse. Y si bien ya se está construyendo uno nuevo de hormigón, por ahora no se puede circular por esa zona”, indicó Lovinson. Sobre esto, añadió que “de todas maneras los pobladores de la zona, paraje San Juan, tienen otra vía para salir y entrar”.

Asimismo, al cierre de esta edición, empleados comunales trabajaban en la zona del arroyo Huajó. Es que, debido a las abundantes lluvias caídas, el citado afluente estaba casi desbordado. Por eso, desde la Comuna solicitaban circular con precaución por la Ruta Provincial 9.