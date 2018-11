Los beneficios de los jugos naturales

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

En los últimos tiempos han tomado gran auge los jugos y batidos naturales tanto de frutas como de verduras. Con la premisa de que determinadas combinaciones de ingredientes ayudan al descenso de peso, generaron gran repercusión en la sociedad. ¿Son realmente nutritivos?

Este nuevo paradigma de los jugos détox fomenta la creencia de que reemplazando las comidas habituales por estos productos se puede lograr una dieta equilibrada y saludable.

Este mensaje es por cierto tan peligroso como seductor para el común de la población y es allí donde el profesional de la nutrición debe orientar con el sustento que la Nutrición como ciencia de la salud posee.

¿Los jugos naturales son

saludables?

La respuesta es sin dudas un rotundo SI. Los jugos y batidos naturales tanto de frutas como verduras de varias combinaciones son aconsejables, aportan vitaminas, minerales, fibras y sustancias protectoras cuando son consumidos como parte de un plan alimentario o dieta balanceada que incluya alimentos de todos los grupos, incluso son alternativas muy sabrosas para reemplazar el consumo de gaseosas, alcohol y jugos artificiales.

Sin embargo, la forma de consumo de estos productos que ciertos gurúes aconsejan es muy peligrosa ya que de ninguna manera es válido mantener una dieta a base de jugos excluyendo a todos los demás alimentos y comidas. Si bien siguiendo este paradigma se evidenciará un descenso de peso (no gradual) a causa de la restricción calórica también se estará generando una desnutrición oculta por privar al organismo de muchas sustancias esenciales para la supervivencia como por ejemplo las existentes en las carnes, lácteos y huevos. Por ello dicho régimen está condenado al fracaso ya que culminada la inanición la persona sentirá una compulsión desenfrenada hacia la comida lo que conducirá al famoso efecto rebote con la consecuente recuperación del peso perdido y aún más, debido a que el cerebro humano responde a la restricción calórica con un mecanismo de compensación casi inmediato.

¿Por qué pensar en alternativas mágicas?

Se evidencia en los tiempos actuales la necesidad de la población de creer en propuestas mágicas para lograr tanto el descenso de peso como un cuerpo saludable, todas las alternativas ofrecidas tienen en común la promesa de lograr el objetivo sin esfuerzo, dedicación ni empeño.

Gran parte de las veces la sociedad cae en estas promesas seducidos por la propuesta de que no deberán asumir la responsabilidad de sus hábitos dietéticos, sino que el producto mágico lo hará por ellos, así se consumen sustancias poco aconsejadas o se aplican “dietas” desequilibradas con poco sustento científico y no es hasta después del fracaso que el individuo se da cuenta que dicha propuesta no tenía validez, ni era sustentable a través del tiempo.

El camino seguro

El camino para perder esos kilos de más y alcanzar un cuerpo saludable sigue siendo el mismo que los nutricionistas aconsejamos desde hace años: plan alimentario adecuado y personalizado al individuo, actividad física flexible y disciplina alimentaria para construir conductas dietéticas armónicas con placer y calidad.

Para desarrollar estas herramientas es necesaria la genuina motivación del paciente por cuidar su salud y mejorar su calidad de vida, esta es una motivación que excede a la mera preocupación por el aspecto físico, es una motivación que surge al imaginarse a uno mismo gozando de los 90 años de vida sin patologías crónicas ni enfermedades invalidantes que lo exilien de sus seres queridos.