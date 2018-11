Ríos: “Sabíamos que teníamos que dar vuelta la imagen”

Gonzalo Ríos ingresó en lugar de Fabio Godoy, convirtiendo a los pocos minutos el gol que abrió el partido el viernes en el estadio Andrés Guacurarí.

“Por suerte pude enganchar, me quedó para la izquierda y tuve la suerte de que pudo entrar”, contó con humildad el delantero chaqueño una definición suya de gran factura técnica.

Ríos dijo que “a partir del gol ellos comenzaron a irse un poco más, se abrieron, y ahí es donde pudimos encontrar los espacios”.

“Las situaciones más claras la tuvimos nosotros en el primer tiempo, pero no quiso entrar. En la segunda parte ellos salieron un poco más hacia adelante, tuvimos que sufrir un poquito, pero por suerte, de contraataque, pudimos encontrar el gol”, describió.

No es la primera vez que los cambios le reditúan a Boca Unidos. Pasó con Julio Cáceres, y también con el mismo Ríos, que también convirtió el gol del triunfo frente a Sarmiento.

“Tanto los que están de titulares como los del banco estamos muy bien. Si bien nos toca arrancar desde afuera, creo que a la hora de entrar no se nota la diferencia”, indicó.

Consultado por la diferencia en el juego respecto al partido de la fecha anterior, en la derrota contra For Ever, Ríos expresó: “Sabíamos que teníamos que dar vuelta la imagen que dejamos en casa el otro día, donde no pudimos realizar el juego que veníamos teniendo, y hoy nos debíamos revertir esa actuación”.

Para finalizar, el delantero chaqueño expresó que “en la primera ronda, el equipo mostró mucho carácter y esta vez era muy importante volver a encontrarlo. Ahora tenemos el miércoles en casa otra final que tenemos que ganar para poder seguir por este camino”.