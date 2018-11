Taragüy venció a San Patricio y por tercer año consecutivo jugará la final

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Resistencia. Enviado especial

En un campo de juego pesado, con agua bajo el césped y un fuerte viento, Taragüy mostró oficio para acomodarse mejor a las circunstancias, superar a San Patricio por 9 a 7 y clasificar a la final del Regional NEA de rugby temporada 2018.

La semifinal, disputada ayer en cancha de Curne, se desarrolló lejos de la zona de anotaciones, incluso las pocas acciones de try favorecieron a San Patricio que, sin embargo, no las pudo capitalizar porque una y otra vez chocó contra la defensa negra.

Taragüy construyó la victoria a partir de la labor defensiva y la buena toma de decisiones. Se reagrupó muy bien para frenar los avances del Santo y además, le puso mucha presión al apertura Pablo Midón, que pocas veces pudo decidir con libertad.

Para contabilizar los ataques de Taragüy alcanzan los dedos de una mano, pero a diferencia de su contrincante, cuando tuvo penales a su favor buscó la H con el pie derecho de Tomás Benítez Hardoy que anotó tres de cuatro intentos.

Desde el primer minuto de juego, se notó que los protagonistas asumirían pocos riesgos. Generalmente, se utilizó el pie para poner la pelota en campo rival y allí intentar presionar.

La primera vez que cruzó la mitad de la cancha (9 minutos), Taragüy regresó a su campo con tres puntos por un penal que anotó Benítez Hardoy.

Después de otro penal en el pie de Benítez Hardoy, que esta vez lo erró, lentamente, San Patricio se fue adelantando en el terreno.

Sin la posibilidad de utilizar el juego desplegado, por la buena marca de Taragüy, los que entraron en acción fueron los delanteros.

El pack rojinegro se instaló en las 22 rival. Con la pelota cerca de las formaciones, varias veces intentó, sin resultado positivo, quebrar la estructura que propuso el contrincante.

Cuando pudo salir del tenue asedio, Taragüy sumó otros tres puntos, nuevamente a través de Benítez Hardoy.

En el complemento, se acentuó el trámite del cotejo. Taragüy apostó a la defensa, prácticamente renunció a atacar, y San Patricio buscó infructuosamente limar la brecha.

A la hora de defender la diferencia, Taragüy mostró toda su experiencia pese a perder en algunas formaciones. Cubrió muy bien los espacios, presionó bien arriba y provocó errores en San Patricio.

Jugó siempre en su campo, pero cuando tuvo otro penal a su favor, Benítez Hardoy facturó para dejar el marcador 9 a 0 con poco menos de 20 minutos por jugar.

Allí, definitivamente resignó toda opción de atacar. Confió a ciegas en su defensa, cerrando todos los caminos hacia su propio ingoal.

San Patricio pagó muy caro su falta de variantes y los errores al tomar la decisión de jugar siempre los penales y no buscar los tres puntos.

De tanto insistir, sobre el final, San Patricio tuvo su recompensa y anotó el único try del cotejo. Claro que la jugada llegó en un error de Taragüy en la base de un scrum. La pelota quedó suelta y Lautaro Fiat se zambulló para sumar cinco puntos que luego Lisandro Pedretti aumentó a siete.

En los últimos instantes se vio más de lo mismo. San Patricio buscó atacar desde todos los sectores pero se equivocó una y otra vez, hasta que Juan Cruz Chiama recuperó la pelota y con una patada la envío fuera de la cancha.

El tiempo ya había expirado y el objetivo de Taragüy se concretó. Una vez más, por tercer año consecutivo, disputará la final del Regional.