Terminal: mayor movimiento por el asueto del viernes

En la terminal de ómnibus de Corrientes, por el fin de semana largo hubo mayor movimiento. Si bien desde algunas empresas comentaron a El Litoral que no se colocaron refuerzos, sí salieron colectivos llenos a diferentes destinos.

“Están saliendo llenos, pero no se sumaron más unidades”, dijeron a este medio gráfico desde Flecha Bus el viernes pasado, mientras que desde Andesmar coincidieron en que “hubo muy buena venta de pasajes para este fin de semana”.

Los destinos más buscados, como en otros feriados o asuetos, son Buenos Aires y el interior provincial.

En cuanto a los precios, no hablan de aumento y sí remarcan las promociones si se compra con anticipación, no incluye enero, sólo hasta diciembre.

Cabe recordar que el gobernador, Gustavo Valdés, decretó asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial para el 2 de noviembre con motivo de conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos. Por lo tanto, muchos tuvieron fin de semana largo.

Este decreto fue refrendado por los ministros de Educación y secretario general. La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se sumó al asueto administrativo y escolar.

Cabe recordar que en el calendario de feriados nacionales ha dejado de figurar esta celebración religiosa en la que los feligreses elevan oraciones por el alma de sus seres queridos que han fallecido.

Este mes, hay un solo feriado, el lunes 19, Día de la Soberanía Nacional.

Luego siguen los de diciembre, los días 8 y 25.