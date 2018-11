Valdés a la Juventud Radical: “Tenemos que superar ampliamente el 50% de votos”

El gobernador Gustavo Valdés cerró ayer el encuentro organizado por la Juventud Radical en la que se debatió sobre política y actualidad. Arengó a los militantes radicales y trazó objetivos de cara al año electoral 2019: “Tenemos que superar ampliamente el 50 por ciento de los votos”.

Valdés recalcó, además, que la elección de Capital “es importantísima” y pidió trabajar para obtener la mayor cantidad de concejales que legitimen la gestión de Eduardo Tassano.

“La apuesta tiene que ser muy grande, tenemos que ganar las elecciones en Capital”, desafió.

En cuanto al ámbito nacional, el Gobernador dijo: “Tenemos el desafío de ganar las próximas elecciones, con populismo no llegamos a nada por que lo que discutimos en las próximas elecciones es un neopopulismo con un kirchnerismo aggiornado”.

“Tenemos que lograr que un gobierno que no es peronista termine su mandato”, alertó.

“Ahora resulta que Massa no era kirchnerista. Hace 50 años que el peronismo no le encuentra el agujero al mate”, lanzó.

“Tenemos que superar ampliamente el 50 por ciento de los votos”, reiteró.

En otra parte de su arenga, se dirigió exclusivamente a los jóvenes: “Los quiero convocar a trabajar juntos en esta gestión. Estamos formando la dirigencia que va a venir a gobernar en Corrientes”. “El desafío más grande que tenemos es estar en cada uno de los barrios, en cada una de las organizaciones, en los clubes de fútbol, en las cooperadoras de las escuelas. En todos lados tiene que haber un joven radical”, pidió.

“Somos los creadores del término ‘justicia social’, del que se apropiaron, pero no importa. No vamos a perder tiempo en eso, nosotros trabajamos juntos por la justicia social”. También puso énfasis en el desafío del desarrollo: “En Chaco se dan cuenta de que nuestra provincia está mejor que la de ellos, ahora debemos buscar el punto de desarrollo”.

“El Gobierno de Corrientes necesita ser una provincia desarrollada, que la industria se instale, que la agroindustria pueda crecer, somos la primera potencia forestal del país, producimos más energía, somos la segunda potencia yerbatera. Debemos crecer con nuestros parques industriales”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que “la única forma que tenemos de combatir la pobreza es con el desarrollo, no con el populismo ni los planes sociales”. “Esa no es la salida, la salida es tener un trabajo digno, la respuesta debe estar combinada con el desarrollo y la modernización del Estado”, agregó.

“Tenemos que pensar juntos, los que vienen son los jóvenes, que deben asumir el desafío de transformar nuestra sociedad”, insistió. Para cerrar, señaló que enviará a la Legislatura el proyecto de Voto Joven. “No me he olvidado, ya lo voy a enviar”, aseguró y fue ovacionado.

El encuentro del que participaron Sergio Flinta, Ricardo Colombi, Carlos Vignolo se denominó el Living de la Juventud.

El senador Noel Breard, en tanto, se expidió sobre globalización, regionalismo, nacionalismo, fragmentación y nuevos escenarios.