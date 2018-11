“No fue un exabrupto”, consideró Etchegaray sobre lo expresado por Garay en una reunión con trabajadores

En los últimos días comenzó a circular por WhatsApp un audio sobre una presunta reunión entre el intendente Mariano Garay y trabajadores que no tienen relación de dependencia formal con el Municipio sino en el marco de lo que se conoce como “por convenio”. Durante ese encuentro, los citados empleados plantearon que de implementarse la “bancarización” de los haberes que fue aprobada en el Concejo, ellos perderían otros beneficios sociales que están percibiendo.

En este contexto, habrían responsabilizado de esta situación a los concejales Augusto Suaid y Eduardo Etchegaray.

“No entiendo por qué hablan de una mala intención de mi parte, cuando yo no presenté ese proyecto y, además, este fue aprobado por unanimidad. Es decir, que lo avalaron hasta los concejales que responden al Intendente”, manifestó Etchegaray en diálogo con este diario. Sobre esto, continuó: “Sin embargo, Garay en un momento les dice hay que prenderles fuego”.

“Creo que no fue un exabrupto, es grave lo que dijo, porque él no sabe cómo puede reaccionar cada una de las personas que estaban ahí al escuchar lo que dijo”. consideró el edil santotomeño.

Y si bien, después de aquella reunión, el Intendente vetó la ordenanza “lo que está en todo su derecho de hacerlo. Pero lo que no puede hacer es instigar a cometer un delito”, advirtió Etchegaray. Al mismo tiempo, anticipó que “consultaré a Suaid, pero si él no quiere pedir explicaciones, lo haré yo solo porque es grave lo que dijo”.