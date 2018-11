Comunas más afectadas proyectan obras y pedidos de asistencia técnica

Desde el Municipio de San Luis del Palmar y el de Paso de la Patria coincidieron en que las inundaciones registradas en sus respectivas localidades permitirán evaluar qué se necesita mejorar para facilitar el escurrimiento. Y en base a ello, ejecutar obras con recursos propios, o de ser necesario, con apoyo financiero de la Provincia.

Considerando las controversias que surgieron en los últimos tiempos sobre si el dragado del Riachuelo contribuye o no a mitigar el impacto de las inundaciones, el director de Defensa Civil de la municipalidad sanluiseña, Luis Correa, manifestó a El Litoral que “dialogamos con el Intendente sobre el tema y acordamos no emitir una opinión sobre el tema. Coincidimos en que lo mejor es consultar a profesionales en la materia para en base a ello opinar. Por ejemplo, esta mañana descendió 10 centímetros el caudal, pero nosotros no podemos hacer una evaluación técnica de si eso es o no rápido”.

Por eso, anticipó que hoy se comunicarán con el Icaa y, además, consultarán con profesionales para tratar de determinar qué pasó en “el Pozo de la Patria que está a un par de cuadras de la iglesia. Nunca hubo problemas allí y, sin embargo, esta vez desbordó y anegó unos 150 metros. Quienes viven en esa zona no se evacuaron porque después el agua se escurrió, pero ya se les fundieron muchas cosas”, explicó Correa.

Trabajos

Por su parte, la vice a cargo de la Intendencia del Paso, Alba Vasque, comentó que “tendremos que reparar caminos internos. Ver cómo se puede mejorar el que va hacia el barrio de los Bancarios”.

Además, indicó que “vamos a pedirle a Vialidad Provincial que haga todo lo posible para agilizar la construcción del puente de hormigón que ya estaban realizando en la Ruta 98, considerando que ahora ya se cayó el otro de madera que estaba ahí”.

De todas maneras, reiteró “las personas que viven en la zona no están aisladas porque tienen vías de acceso y egreso”.

“También se tendrá que hacer una evaluación para corregir algunas cosas de la barrera, porque si bien las bombas estaban funcionando, como había unas filtraciones, parte del agua que se sacaba volvía a ingresar”, subrayó Vasque en diálogo con este medio.