Equidad de representación y Ley de Educación Provincial

La diputada provincial, Geraldine Calvi (UCR), celebró la apertura del debate en la Legislatura de la Ley de Paridad de Género. La iniciativa tomará estado parlamentario este miércoles, y según indicó a El Litoral “debe salir por consenso y convicción”, no por obligación. “Celebro la apertura del debate que se fue dando en todo el país”, expresó.

La iniciativa se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y no se descartan reuniones ampliadas con las distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, destacó el tratamiento de la Ley de Educación que esta semana se sancionará por unanimidad, ya que habría los acuerdos necesarios. Se trata de una ley histórica.

“Se va a debatir este miércoles. Saldrá con las modificaciones incorporadas por el Senado que no cambia el espíritu de la ley, sino que lo ratifica”, expresó.