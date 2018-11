Importante afluencia de bañistas en el primer domingo con playas habilitadas en Capital

Tras la habilitación de los 5 balnearios el 1 de noviembre, ayer se observó la presencia de cientos de bañistas que durante la jornada disfrutaron de la arena, el sol y el río. En tanto, la playa Islas Malvinas I fue clausurada por la Municipalidad, dado que la creciente del cauce del Paraná cubrió totalmente la playa en ese sector.

El Litoral visitó las playas Arazaty I y II, donde se pudo observar gran cantidad de familias y grupos de jóvenes disfrutando de la jornada de sol, luego de las lluvias.

En el acceso estaban apostados agentes de Guardia Urbana, quienes son los encargados de controlar que no se ingrese con objetos cortantes y con alcohol, dado que por normativa está prohibido su consumo dentro de todo el predio de la playa. También se encontraban guardavidas que estaban distribuidos a lo largo de toda la playa.

Cabe señalar que, a diferencia de la temporada anterior, todavía no se ha incorporado a los servicios de playa, la Policía Turística, pero, de acuerdo con informaciones extraoficiales, el personal de este cuerpo se incorporaría en las próximas semanas a pesar de la gran afluencia que ya se vio en el primer fin de semana.

Y si bien se evidenciaron los arreglos en los sanitarios, duchas y la instalación de nuevas pasarelas, en esta oportunidad, todavía no se cuenta con el servicio de sombrillas gratuitas. Pero este año se incorporó el alquiler de este elemento, con un costo de $100, los cuales son entregados solamente con DNI.

Clausura

Por la creciente del Paraná, la Municipalidad inhabilitó ayer el balneario Islas Malvinas I, dado que el cauce presentó una altura de 5,32 metros, dejando sin playa todo el sector.

El lugar estuvo custodiado por guardavidas, que informaban sobre la restricción para ingresar al río y permanecían con aquellos que se quedaron a tomar sol en las silletas.