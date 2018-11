“El Presupuesto está en vías de remitirse, las áreas técnicas están trabajando”

Revisión salarial, modernización del Estado, son algunos de los desafíos que mencionó el flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, tras su asunción. El gobernador Gustavo Valdés destacó su perfil dialoguista con los gremios y manifestó su confianza en el manejo de la administración pública.

El otrora subsecretario de Hacienda y Finanzas tomó juramento ayer en un colmado Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Rivas Piasentini será ahora el encargado de manejar las arcas del Estado provincial en el preludio de un año fiscal complejo.

La totalidad del gabinete participó del acto, como así el vicegobernador, Gustavo Canteros; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan; el viceintendente de Capital, Emilio Lanari; entre otros funcionarios provinciales y de la ciudad. También familiares y allegados, quienes saludaron afectuosamente al flamante titular de la cartera económica. No estuvieron presentes el propio Vaz Torres, ni el ex gobernador Ricardo Colombi. No así, el presidente de la UCR, y senador provincial Sergio Flinta.

“Sabemos que tenemos un camino complejo. Hemos hecho la elección de un hombre que tiene trayectoria en este tipo de trabajo, que tiene sobradas muestras de capacidad, que ha trabajado permanentemente en la cuestión de los salarios, con los gremios, que tiene la capacidad y la plasticidad necesaria para estos tiempos que se avecinan, para este nuevo perfil de gestión, confiamos plenamente en él”, expresó el Gobernador, tras la asunción de Rivas Piasentini.

“Quiero agradecer públicamente el trabajo que ha hecho el contador Enrique Vaz Torres. Sabemos que es un ministro que ha trabajado mucho por la gestión, con este equipo. También quiero agradecer ese trabajo que ha hecho durante mucho tiempo, que nos ha acompañado, que me ha acompañado a mí en los primeros diez meses de gestión”, indicó el mandatario provincial.

“Es bueno resaltar que vamos a seguir trabajando, del mismo modo que lo veníamos haciendo con el contador Enrique Vaz Torres, teniendo previsión, sobre todas las cosas, en los sueldos, en los salarios del sector público, administrando de manera moderna, con más fuerza, responsabilidad, más compromiso que es lo que estaba pidiendo”, indicó Valdés.

Carando

El Gobernador, además, confirmó que Patricio Carando asumirá como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Provincia, lugar que deja vacante Rivas Piasentini para asumir en la conducción de la cartera económica.

“Patricio Carando es un hombre que vamos a estar incorporando al equipo. Seguirá trabajando eficientemente como lo ha hecho el contador Marcelo Rivas Piasentini”, indicó el mandatario provincial tras tomar juramento a su flamante ministro.

Presupuesto

“El Gobernador ha tomado una decisión política. Agradezco que haya recaído en mi persona. Tengo 22 años de experiencia en el sector público, así que conozco de la cuestión. Vamos a hacer una excelente gestión, acompañando al señor Gobernador”, expresó Rivas Piasentini a la prensa, tras la toma de juramento.

El funcionario asumió en medio de las definiciones de la ley madre de Corrientes. “El presupuesto está en vías de remitirse. Se viene trabajando en ese sentido. Las áreas técnicas prácticamente lo tienen cerrado, previamente tendremos reuniones con el Gobernador”, anticipó el titular del área económica.

“Sin dudas que el Presupuesto nacional va a tener su impacto en todas las provincias, Corrientes no escapa de esta situación. Esperemos que el impacto sea morigerado. Tenemos estrategias desde el punto de vista económico-financiero. Vamos a seguir trabajando”, señaló y, sobre los subsidios nacionales, indicó que están contemplando ya que hay varios temas en agenda.

Por su parte, el vicegobernador y presidente del Senado, Gustavo Canteros, indicó que “el equipo de gobierno está trabajando y será enviado a la Legislatura una vez aprobado el presupuesto nacional”.

Salarios

Rivas Piasentini confirmó que continuará en las negociaciones con los gremios. “Venimos de relaciones muy buenas con todo el arco gremial. Vamos a trabajar en ese sentido”, manifestó el titular de la cartera económica. “De todas maneras, no estoy solo, hay un equipo de trabajo que secunda, y es muy importante en este tipo de definiciones”, agregó.

Sobre aumentos salariales en contexto inflacionario, Rivas Piasentini señaló: “Estamos trabajando la cuestión de la política salarial. No es un trabajo únicamente de febrero a marzo. Esto finalmente lo venimos trabajando todo el año. El Gobernador ha anticipado salarios. Vamos a seguir trabajando en el mismo sentido”, indicó.

Precisamente, la constante revisión salarial será uno de los desafíos que anunció el ministro, como así, la modernización del Estado. Por otra parte, mencionó que están ultimando detalles de un posible acuerdo con supermercadistas. “Tenemos una agenda muy nutrida, haciendo hincapié en la reactivación económica”, dijo Rivas Piasentini.