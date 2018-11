Corrientes se mide ante Chubut por el certamen Sub 16 de Desarrollo

El seleccionado Sub 16 de la Liga Correntina de Fútbol se presentará hoy en Santa Fe, en la Fase Final Nacional de la Liga de Desarrollo Conmebol de Fútbol Femenino 2018.

En el predio Fraternidad Deportiva jugará un cruce eliminatorio frente al combinado de la Liga del Valle de Chubut, en un juego programado para las 14 en la cancha número 2 del complejo santafesino.

Los otros duelos de la jornada serán Platense vs. Liga Tinogasteña, Liga Santafesina vs. Liga Sanluiseña (en cancha 1), además del mano a mano entre la Liga Tucumana y la Liga Clorindense en la cancha 2.

Si las correntinas avanzan se enfrentarán con las vencedoras del cruce entre las locales y las sanluiseñas. El equipo dirigido por Salvador González y Mariana Ocampos Acuña se clasificó a la instancia nacional, luego de eliminar en Misiones al seleccionado de la Liga Apostoleña.