Mayor decide el reemplazante de Godoy para recibir a San Jorge

El sólido líder de la zona 4 del Torneo Federal A 2018/19, Boca Unidos, se prepara para recibir mañana en su estadio la visita de su nuevo escolta, San Jorge de Tucumán.

Se espera que en la práctica de la fecha, el técnico del equipo correntino, Carlos Mayor, defina la formación aurirroja que enfrentará al Expreso de la localidad de San Andrés.

Todo hace suponer que el DT, quien ayer se reintegró a sus tareas tras el fallecimiento de su padre, dispondrá de algunos minutos de fútbol táctico donde tendrá que decidir el reemplazante del lateral volante Fabio Godoy, quien se retiró lesionado del último juego ante Crucero del Norte.

En la víspera se confirmó que el “carrilero” correntino sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha que lo mantendrá por varias fechas afuera del equipo.

En principio, los que llegan con ventaja para ocupar la banda derecha son Gonzalo Ríos y el juvenil Matías Espíndola, con una luz de ventaja para el jugador chaqueño, quien viene de anotar el primer gol en Santa Inés tras ingresar justamente por Godoy, y cuenta con sobrada experiencia como “carrilero”, más allá que es delantero.

De no haber sorpresas, el resto del equipo para mañana sería el mismo que viene jugando en las últimas fechas.

En la víspera, el plantel correntino trabajó en forma liviana, buscando recuperar, principalmente a los futbolistas que vienen de hacer un gran esfuerzo físico ante el Colectivero, debido al césped alto.

Por esa razón, el cuerpo técnico aurirrojo dispuso un cuenta toques y trabajos de definición.

Tras la derrota frente a For Ever, partido en el que perdió el invicto en el torneo, Boca Unidos recuperó su imagen el viernes en el estadio Andrés Guacurarí, consiguiendo un gran triunfo frente a Crucero del Norte por 2 a 0.

La victoria no es un dato menor, porque encarriló a Boca Unidos por el camino del éxito y permitió despegarse del equipo misionero, que de haber ganado hubiese descontado a 3 puntos la distancia con el conjunto correntino, que ahora le lleva 8 a San Jorge y un punto más a Crucero y Sarmiento.

El partido ante San Jorge, por la duodécima fecha de la zona 4 se jugará mañana desde las 21 en el estadio del barrio 17 de Agosto. El árbitro designado para la ocasión es Guillermo González, de la Liga Chaqueña.