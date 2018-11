Nadal anunció el final de temporada y no competirá en el Masters de Londres

El español Rafael Nadal, actual número dos del ranking mundial, anunció ayer en su cuenta oficial de la red social Twitter el final de temporada y por lo tanto no competirá en el Masters de Londres.

“Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere”, escribió Nadal.

El ex número uno del mundo señaló que hizo “todo lo posible” para llegar en “buenas condiciones” al final de la temporada, pero no superó inconvenientes físicos.

“Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en París la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano hoy”, detalló el tenista de 32 años.

El sustituto del español será el estadounidense John Isner, décimo en el ranking, mientras que el ruso Karen Khachanov (11) quedó como primer suplente.

La ausencia de Nadal en el próximo Masters significa otra baja importante. El argentino Juan Martín Del Potro, lesionado, tampoco será de la partida. Su lugar lo ocupará el japonés Kei Nishikori (9). El Masters, torneo reservado para los ocho mejores del ranking de la ATP 2018, se jugará del 11 al 18 de noviembre en la capital inglesa.