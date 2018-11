Rosenkrantz disertó en el inicio del Congreso Internacional de Derecho Administrativo

Desde ayer la ciudad de Corrientes es sede de las “XLIV Jornadas Nacionales” y el “XIV Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (Aada). En el inicio de este encuentro, después de realizarse la inauguración, se llevó adelante la conferencia magistral del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, sobre “La importancia del derecho administrativo en tiempos de crisis económica”. Las actividades continuarán hasta mañana con destacados juristas del foro local, del país y del exterior.

El acto de apertura concretado en el Salón Gran Paraná -por calle Pellegrini-, estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés; el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez; el decano de la Facultad de Derecho de la Unne, doctor Mario Villegas; el titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (Aada), doctor Fernando García Pullés y la vicepresidente de esa institución, doctora Mirta Sotelo de Andreau.

Entre los presentes estuvieron el presidente de la Corte Provincial, doctor Guillermo Horacio Semhan; los Ministros doctores Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, y Eduardo Panseri; el Fiscal Adjunto, doctor Jorge Omar Semhan; ministros de carteras provinciales; jueces de diversas instancias, y público en general.

Modernización

El doctor Rey Vázquez dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el acompañamiento de sus pares al momento de plantear la posibilidad de que el Congreso se realizara en Corrientes, y a todos los funcionarios y personal administrativo que colaboraron en un encuentro de esta magnitud.

“Desde nuestras épocas de estudiantes de derecho, los avances han sido impensados ya que el mundo sigue cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que pensamos”, expresó el mandatario, al dirigirse al público presente.

Subrayó además que este tipo de eventos “nos permite sentarnos y reflexionar sobre los nuevos institutos, nuevas tendencias, la modernización del derecho, la relación que existe entre el administrador y el administrado, para que no pase por encima del administrado imponiendo absolutamente todo y para que el pedido del administrado pueda llegar al administrador de manera eficiente”, fundamentalmente, según sus conceptos, con “normas que sean amigables y flexibles y que tengan en cuenta esa enorme diferencia que existe entre uno y otro”.

Disertaciones

La primera de las disertaciones fue la del doctor Celso Antonio Bandeira De Mello, quien abordó “La Administración Pública y la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos”.

En forma posterior el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz, ofreció una conferencia magistral sobre “La Importancia del Derecho Administrativo en tiempos de Crisis Económica”.

Rosenkrantz analizó si las crisis económicas incrementan o disminuyen las exigencias justificatorias a las que deben recurrir los jueces que pretenden sustituir la voluntad de la administración con decisiones propias.

En otra línea, señaló que hay que diferenciar entre la visión sobre cómo el derecho debería ser y cómo el derecho es. “Los jueces debemos siempre recordar esta diferencia y tener siempre en mente que hemos sido elegidos para aplicar el derecho que es, pero no para determinar nuestras sentencias por nuestra particular convicción de lo que el derecho debería ser”, dijo.

Se refirió a la existencia de dos derechos, los que se conceden para el desarrollo individual –llamados naturales, del individuo o deontólogos- y los que se conceden para obtener derechos colectivos –denominados consecuencialistas-. Los primeros pertenecen a todos, señaló y benefician a quienes los poseen; en tanto que los segundos son de quienes participan de prácticas para alcanzar logros deseables. Entre ambos se encuentran los Tribunales que deben mediar. Sin embargo, aseveró que los jueces no pueden sustituir los poderes constituidos (los restantes dos Poderes: Ejecutivo y Legislativo).

Tras finalizar su disertación, el presidente de la Corte Suprema fue distinguido por el gobernador Valdés como “Huésped Ilustre”.