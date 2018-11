San Martín se clasificó a las semifinales

El plantel juvenil de San Martín se metió en las semifinales del Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino, que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb).

En los cuartos de final disputados en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el elenco Rojinegro integró la Zona A y logró dos triunfos y sufrió una derrota, ubicándose en el segundo lugar por diferencia de tantos.

Primero se clasificó Tokio de Posadas, mientras que quedaron eliminados el local Ciclista de Paraná y Sportmen Unidos de Rosario.

San Martín venía de adjudicarse el Final Four del Campeonato Provincial de Básquetbol y durante el fin de semana en Paraná confirmó su buen momento. En la instancia de cuartos de final participaron 30 equipos de todo el país en diferentes sedes.

El elenco dirigido por Joaquín Batalla comenzó el Cuadrangular de Paraná con una derrota ante los locales de Ciclista por 85-72. Pero luego lograron rehabilitarse y vencieron a Sportmen Unidos por 82-79 y finalmente a Tokio por 84-71, arrebatándole el invicto al elenco misionero y llevando la definición del grupo a un desempate triple que favoreció a posadeños y correntinos.

El plantel Rojinegro que logró la clasificación a semifinales lo conformaron Franco Méndez, Joaquín Romero, Uriel García Cabré, Juan Gerometta, Federico Cáceres, Octavio Ortman, Dylan Bordón, Guido Sottile, Augusto D’Andrea, Cristian Pérez, Ramiro Vallejos y Franco Alegre. El entrenador Joaquín Batalla contó con el jugador de la primera local, ex TNA y LNB, Fabián Elías Saad como asistente.

Finalizados los cuartos de final, los grupos de semifinales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Zona A: Tokio de Posadas, Estudiantes de Concordia, Atenas de Córdoba y Talleres de Tafí Viejo.

Zona B: San Miguel de Río Gallegos, Central Buenos Aires de Zárate, San Lorenzo de Almagro y Club Atlético Lanús.

Zona C: San Martín, Regatas de Resistencia, Quimsa de Santiago del Estero e Independiente de Oliva.

Zona D: Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Bahiense del Norte, Unión de Mar del Plata y Independiente de Neuquén.