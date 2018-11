Pérez y Maidana llegan condicionados por la acumulación de tarjetas amarillas

La definición de la Copa Libertadores de América 2018 está próxima a dar inicio. El primer encuentro entre Boca Juniors y River Plate se jugará el sábado 10 en la Bombonera y la revancha será el sábado 24 en el Monumental. Será un partido de 180 minutos aunque algunos protagonistas deberán evitar recibir una nueva amonestación en el “primer tiempo de 90”.

En esta situación están dos jugadores temperamentales que tienen los diferentes planteles: Pablo Pérez y Jonatan Maidana.

“No me condiciona para nada, tengo una sola forma de jugar, concentrado en el partido, y voy a seguir haciendo mi juego como siempre”, señaló el capitán de Boca, Pérez.

Además, agregó que “de guapo no gana nadie, yo juego al fútbol. Es un problema de ustedes (los periodistas), no mío. Yo juego al fútbol, nadie me gana de guapo. Y en lo que pienso es que lo importante fue llegar a la final de la Copa y ahora queremos ganarla”, remarcó el futbolista al ser consultado por “el carácter demostrado por River” en los últimos superclásicos.

Por su parte, el defensor de River, Maidana, aseguró que “no puedo jugar pensando en que tengo una amarilla, obvio que hay que tomar precauciones si me toca jugar, pero cuando empieza el partido tenés que jugar con la misma intensidad de siempre”.

Asimismo, en charla con la prensa ayer por la mañana en el predio de Ezeiza, el zaguero agregó: “Vamos a enfrentar a rivales fuertes, tanto Abila, como cualquiera de los delanteros que tiene Boca son jugadores importantes y hay que tener mucho cuidado y no desconcentrarse para que no te saquen ventajas”.

El plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto se entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla, a puertas cerradas. En medio de mucho hermetismo, la idea del cuerpo técnico “xeneize” apunta a repetir la formación utilizada en el partido de vuelta de la semifinal ante Palmeiras, en San Pablo, con el tridente ofensivo compuesto por Cristian Pavón, Ramón Abila y el colombiano Sebastián Villa, y con el mediocampo que conforman Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez.

Mientras que River trabajó en horario matutino en el predio de Ezeiza con la presencia de su presidente, Rodolfo D’Onofrio.

Gonzalo “Pity” Martínez no terminó la práctica por precaución, ya que presenta un cuadro gripal que por ahora no pone en duda su presencia el próximo sábado.

Además, no entrenaron Leonardo Ponzio, descartado para el sábado debido a un desgarro en el bíceps femoral derecho. Ignacio Scocco que trabajó en forma diferenciada por una contractura en el gemelo derecho al igual que Nicolás De La Cruz, quien arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. En tanto, el delantero Rodrigo Mora se ausentó ya que fue a realizarse unos estudios por un síndrome gastrointestinal.