CAMPUS

WOLKOWYSKI

EN CORRIENTES

El chaqueño Rubén Wolkowyski, campeón Olímpico en Atenas 2004 y ex jugador en la NBA, será el disertante en el “Campus con tu ídolo” que hoy y mañana se desarrollará en Corrientes.

Para la jornada de este miércoles, desde las 19.30, se diagramó una charla en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección de Deportes de la Provincia de Corrientes ubicado en el barrio Pedro Ferré.

En tanto que mañana, a partir de las 18, se concretará el Campus propiamente dicho para chicos de 7 a 12 años en las instalaciones del Club San Martín.

TORNEO OFICIAL

ACTIVIDAD EN LA

CAPITAL PROVINCIAL

En la noche de hoy se disputará la décimo segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División A y darán inicio las semifinales en la búsqueda del segundo ascenso en la competencia que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.

En la divisional superior, están en juego tres plazas para el Cuadrangular Final. La primera ya es propiedad de Juventus.

Mientras que en la B, se jugarán los primeros puntos de las series semifinales previstas al mejor de tres.

La programación completa es la siguiente:

Cancha El Tala (Primera B): 21.00 Frondizi vs. Sportivo y 22.00 El Tala vs. 1.536 Viviendas.

Cancha Hércules: 21.00 Pingüinos vs. Colón y Hércules vs. San Martín.

Cancha Córdoba: 21.00 Alvear vs. Juventus y 22.00 Córdoba vs. Regatas.

FEDERAL

GONZALEZ, EL MEJOR DE LA SEMANA

El correntino Germán González fue elegido como el destacado del fin de semana en la zona Norte del Torneo Federal de Básquetbol. El jugador que forma parte del plantel de Sarmiento de Resistencia terminó con una valoración de 43 gracias a sus 27 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, 2 recuperos y 1 tapa.