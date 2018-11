Boca rota nombres para recibir a un mejorado Expreso tucumano

El puntero de la Zona 4 del Torneo Federal A buscará ponerle freno al envión ganador de San Jorge, cuando esta noche, desde las 21, reciba al elenco tucumano en cumplimiento de la duodécima fecha con arbitraje del chaqueño Guillermo González.

Boca Unidos es el sólido líder del grupo, con 25 unidades, y se pondrá a prueba contra el buen presente de Expreso que, merced a cuatro triunfos consecutivos, escaló hasta la segunda ubicación y hoy reúne 17 puntos en la tabla de valores.

Para el compromiso de esta noche, el director técnico “aurirrojo” Carlos Mayor decidió apelar a la rotación de nombres teniendo en cuenta el desgastante compromiso que protagonizaron el viernes pasado, en la victoria 2 a 0 sobre Crucero del Norte en Garupá, y que para el fin de semana la agenda indica un viaje a Salta para visitar a Juventud Antoniana de esa ciudad.

Una de las modificaciones estaba cantada, teniendo en cuenta la lesión de Fabio Ojeda, quien no llegó a completar el duelo contra el Colectivero y se retiró el viernes con un desgarro en el cuadriceps de la pierna derecha. En su reemplazo jugará el juvenil Matías Espíndola, que ya sumó minutos en diferentes momentos a lo largo del torneo.

Otra variante será la salida del defensor Rolando Ricardone, para darle descanso, y en su lugar ingresará Ariel Morales, una pieza de recambio habitual para este tipo de ocasiones.

Los otros dos cambios serán en la delantera, con los ingresos de Gonzalo Ríos (autor de un gol ante Crucero) y Julio Cáceres para sustituir a Nicolás Ledesma y Cristian Núñez, ambos de extenuante desempeño sobre el largo césped misionero.

El resto del equipo prácticamente sale de memoria y responde a la estructura que viene sosteniendo Mayor y que tan buenos resultados le brindó hasta aquí, al margen de la última (y única) derrota como local frente a Chaco For Ever.

En cuanto a la visita, se especula que el entrenador David Nazareno Godoy mantendrá en cancha a los mismos futbolistas que jugaron desde el inicio en la reciente victoria 3 a 0 sobre Gimnasia y Tiro de Salta. El Expreso no pierde desde la cuarta fecha y triunfó en sus cuatro presentaciones previas: además de la victoria en Tucumán frente a Gimnasia, le ganó a San Martín en Formosa (3-2), Altos Hornos Zapla en Jujuy (2-1) y a Sarmiento de Resistencia (2-1) en su cancha de San Andrés.

En las filas del equipo tucumano juega el mediocampista correntino, ex Deportivo Mandiyú, Alvaro Pavón.