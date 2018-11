Boleto: el cálculo técnico del Simu es de $19,38 y los empresarios solicitan $25,70

Luego de un cuarto intermedio, el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) se reunió ayer, en la sede de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad y dispuso una tarifa técnica de $19,38. Mientras que el sector empresarial sostuvo su propuesta de $25,70 ante la negativa del otorgamiento de compensaciones impositivas que solicitó a la Comuna.

Además los empresarios se reservaron el derecho de accionar administrativa o judicialmente ante la Comuna, por el perjuicio económica del cálculo determinado y que de acuerdo a los plazos legislativos se aplicaría el año entrante.

Luego de que la reunión del Simu del viernes 26 de octubre pasara a un cuarto intermedio para las 17 de ayer, las cifras en cuanto a la readecuación tarifaria comenzaron a tratarse a partir de las 19, dado que nuevamente el área técnica solicitó que el encuentro se inicie más tarde, ya que debían consensuar el costo del nuevo valor del boleto en el mismo ámbito municipal, debido a que el encuentro que se desarrollaría en Buenos Aires para conocer los subsidios en materia de transporte incluidos en el Presupuesto Nacional 2019 no se realizó.

Luego de un poco más de una hora y media, el representante de Ersa Javier Harfuch dijo a El Litoral que “el dictamen del Ejecutivo establece un valor de $19,38 y nosotros mantuvimos en minoría nuestro valor de tarifa de $25,70 y ahora el Ejecutivo debe elevar ese dictamen al Concejo Deliberante para ser tratado”.

En cuanto al cálculo técnico de la Municipalidad en relación al paquete de medidas solicitadas por el sector empresarial, Harfuch dijo que “no hay nada en relación a las compensaciones impositivas que hemos solicitado en caso de que la tarifa sea menor a la que propusimos”.

“Nosotros hicimos una reserva en el acta para poder ejecutar acciones administrativas y judiciales, porque consideramos que la tarifa no se va a poder aplicar durante este año, por lo que tendremos que ver la forma en que llegamos, porque estamos contando con el apoyo del Estado, pero vamos a ver cómo se materializa”.

En cuanto a los subsidios, tema que se iba a hablar en el encuentro nacional que no se realizó y fue informado durante la reunión, Harfuch sostuvo que “no tenemos mayores detalles, sólo nos dijeron que la semana que viene se realizaría y nada más”.

Mientras que desde la Comuna, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladeck, confirmó a El Litoral el cálculo técnico de $19,38 aludiendo a que mañana (por hoy) se conocerían mayores detalles en este sentido.

Se debe tener presente que el costo arrojado por la Comuna no contempla las compensaciones impositivas solicitadas por los empresarios y tampoco pone en peligro el sistema de gratuidades vigentes, ya que en el acta del encuentro del Simu se garantiza el sistema de gratuidades que rige actualmente para los estudiantes y los demás beneficiarios de tarifa social.

En este contexto, resaltan las erogaciones económicas que significan las tarifas diferenciales para las arcas municipales, pero no hacen mención alguna sobre un incremento de estos montos a fin de compensar el desequilibrio económico que sostienen las empresas del transporte y por lo cual el resultado arrojado no es el que esperaban, dado que es inferior al propuesto, como así también no admiten ningún tipo de compensación en materia económica.