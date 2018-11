Desde el Municipio aclararon que no hubo cesantías y el PJ Capital prepara un plan de acción

Se concretó ayer a la tarde una reunión de los integrantes de la Mesa Paritaria, con participación de la Aoem. En este ámbito, el asesor jurídico de la Municipalidad de Corrientes, Walter González Acevedo, explicó que las cédulas remitidas a un amplio conjunto de trabajadores municipales no son cesantías, ni despidos, sino un trámite administrativo, en el cual se notifica a los agentes del inicio de una acción judicial.

Son aproximadamente 150 los trabajadores afectados, según informó el funcionario. “Son para poner en conocimiento de la Justicia que el acto administrativo por el cuál fueron designados está cuestionado. Seguirán en cada puesto de trabajo hasta tanto exista una sentencia judicial”, confirmó el representante legal.

En la semana en que se celebra el Día del Empleado Municipal, varios se encontraron con un trago amargo. Recibieron una notificación en la cual se cuestiona el trámite administrativo por el que habían sido designados en planta permanente. Estos habían incorporado este derecho laboral a través de una ordenanza aprobada durante la gestión del peronista Fabián Ríos. Establecía que los trabajadores con más de tres años de antiguedad estaban en condiciones de ingresar a planta. Luego del recambio, con la administración del radical Eduardo Tassano, se puso en revisión la normativa. Las designaciones antes de la salida de Ríos, no obstante, se consideraron “lesivas” porque no cumplimentarían requisitos establecidos en la Carta Orgánica o en el estatuto de los trabajadores comunales.

En tanto, el PJ Capital realizó un masivo encuentro ayer en su sede para tratar el tema. Estos definieron un plan de acción para defender puestos de trabajo, según difundieron desde el sector. De la reunión participaron trabajadores municipales, gremios, legisladores y concejales. Ayer la concejal Marisol Pérez pidió a la “Justicia que falle por los trabajadores”, considerando que “hay muchas mujeres solas, sostenes de familias”.