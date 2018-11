Pasó a cuarto intermedio la conciliación obligatoria entre las firmas y la UTA

La conciliación obligatoria que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo entre las empresas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pasó a cuarto intermedio ante la falta de acuerdo en cuanto al cumplimiento del pago de salarios acordado en el marco de las paritarias.

En referencia al fracaso de la conciliación obligatoria que se llevó a cabo ayer, pasado el mediodía en la Secretaría de Trabajo, el representante de Ersa, Javier Harfuch, dijo El Litoral que “no hubo acuerdo porque no disponemos de los recursos y no podemos cumplir”.

“Estamos viendo cómo lo resolvemos, mañana (por hoy) vamos a tener una reunión informal con los trabajadores para ver si llegamos a un acuerdo en vista a la conciliación del jueves”.

En cuanto a la continuidad en materia de cumplimiento de los montos adeudados, indicó que “estamos muy preocupados en el día de hoy (por ayer); la UTA salió a anunciar dos cuestiones, en principio que están por pedir la reapertura paritaria nuevamente por la cual pretenden llevar el costo salarial a un incremento del 40%. Y lo otro, es el acuerdo del Gobierno nacional con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) de un pago de un bono de $5000 que es imposible de afrontarlo”.

“Ahora lo que nos queda es tratar de buscar recursos para afrontar este tipo de costos, por lo que vamos a necesitar apoyo del estado, porque la readecuación, que incluso no es el monto que pedimos, recién regiría el año entrante”, finalizó Harfuch.

En tanto que por su parte, el secretario general de la UTA, Rubén Suarez, sostuvo que “estamos preocupados porque no hemos podido cobrar todavía ni un 10% del aumento”.

“Esperemos resolver todos los problemas, estamos con una importante deuda del mes de septiembre. Ahora tenemos que cobrar el mes de octubre, así que esperemos tener un avance y una solución para el día jueves para no llegar al conflicto”.

“Ellos se comprometieron a pagarnos el salario y por lo menos a nivel local no fue así. Las empresas argumentan que no tienen el dinero para hacer frente a nuestros salarios”, detalló.

“Nosotros habíamos decretado una medida de fuerza para el 9 de noviembre, se dictó la conciliación obligatoria por parte de la Subsecretaría de Trabajo y nosotros acatamos porque pusimos nuestra buena voluntad, pero todo depende de acá al jueves que podamos cobrar nuestros sueldos atrasados”, finalizó.

La conciliación obligatoria se reanudará mañana a las 10 en la Secretaría de Trabajo.