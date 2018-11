Quinteros apuesta a que Regatas se tome revancha en Córdoba

La llave de octavos de final del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol que protagonizan Regatas Corrientes y Atenas continuará mañana en Córdoba con la disputa del juego 2 donde el local buscará el pasaje a los cuartos y el visitante intentará prolongar la definición hasta el sábado 10.

“Todavía no está cerrado esto. Somos conscientes de que tenemos que ganar los dos partidos, y va a ser durísimo. Esto tiene revancha y nos vamos a preparar para ganar en Córdoba”, sostuvo Paolo Quinteros después de la caída fantasma el pasado lunes en el estadio José Jorge Contte 84 a 72. “Atenas de local se va a poner más duro, pero ahí se va a demostrar si tenemos carácter o no. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Atenas acá, ir allá y jugar agresivos en defensa por de todas formas nos sancionan faltas. Tenemos que ir a jugar con esa mentalidad, con esa intensidad, y también obviamente, jugar al básquet, ser nosotros mismos”, sentenció el capitán de Regatas.

En el encuentro del lunes, Quinteros comenzó el encuentro en el banco de relevos. Estuvo en cancha 19 minutos y aportó 9 puntos (1 de 2 en libres, 4 de 6 en dobles y 0 de 3 en triples).

“No hay que quitarle mérito a Atenas, pero yo creo que nosotros también hicimos mucho para que ellos en un momento saquen la diferencia que sacaron”, reconoció el jugador entrerriano. “En un momento ellos impusieron el juego que querían, se pusieron más agresivos en defensa, jugaron al límite de falta. Nosotros en ese momento no supimos jugar tranquilos, entramos en la vorágine, nos pusimos nerviosos y no fuimos nosotros mismos ofensivamente, ellos lo aprovecharon muy bien y después fue todo remar desde atrás”.

Visiblemente molesto por la actuación arbitral, la que consideró muy permisiva, Quinteros habló al respecto en la zona mixta del estadio ubicado en el parque Mitre. “Los árbitros permiten que se juegue al límite del faul, y es lógico que lo aprovecharon y sacaron mucho rédito, son jóvenes y tienen mucha energía. En un momento impusieron ellos el ritmo al que se tenía que jugar”, concluyó.

El plantel de Regatas Corrientes viajó en los primeros minutos de hoy rumbo a Córdoba donde mañana desde las 21.30 con el arbitraje de Pablo Estévez, Juan Fernández y Alberto Ponzo enfrentará a Atenas con la obligación de ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro.